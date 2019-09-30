Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok' - TBMM Haberi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok' - TBMM Haberi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: (Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok" - TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. (3)AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi) Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket."

Gesi Muhalefet Partileri Muhalefet Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı