AK Parti Giresun Milletvekilleri son sahuru davulcularla yaptılar

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( GİRESUN )- AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk Ramazan’ın son sahurunu davulcularla yaptı. GİRESUN



- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk Ramazan ayının son sahurunu davulcularla yaptı. Ramazan boyunca şehrin değişik bölgelerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldıran davulcu ve zurnacılar son görevlerine çıkmadan önce Atatürk Meydanı’nda buluna AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) önünde kurulan sahur sofrasında vekiller ile buluştu. Tulum peyniri ve Giresun simidi ile yapılan sahur öncesi davulcular ve zurnacılar hünerlerini sergileyerek mehter marşları, AK Parti seçim müzikleri ve Giresun karşılaması çaldı. Oyun havasını duyan vatandaşlar ise karşılama oynayarak davulculara eşlik etti. AK Parti Milletvekili ve adayı Cemal Öztürk ise davul ve zurnalara 100’er lira bahşiş taktı. Son sahuru Ramazan boyu sahurda görev yapan davulcu arkadaşlarla geçirmek istediklerini belirten Milletvekili Cemal Öztürk, “Ramazan ayına şenlik katan, neşe katan arkadaşlarımızla son akşam burada bir etkinlik yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum gerçekten geleneksel bir havayı yaşattılar Giresunlulara bu akşamda finali yaptık onlarla. Bu gece son davullarını çalıp inşallah öbür gün hep beraber bayramı kutlayacağız” dedi.

Teknolojinin ilerlemesine rağmen geleneklerin Ramazan ayında yaşatıldığını vurgulayan Milletvekili Sabri Öztürk ise yaptığı değerlendirmede, “ Bu davulcuların insanlara sağladığı fiili durum dışında bir de ruhu var, bizim Ramazan’ımıza kattığı bir güzellik var. Arkadaşlarımızda bu akşam son görevlerini yapacaklar. Davulcu arkadaşlar bir araya gelerek güzel bir akşam yaşadık” ifadelerini kullandı.

