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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de döner kesti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de döner kesti

Esnaf ziyaretleri

Kışla 

-Döner kestiği görüntüler
-Yolda vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Seçim bürosundaki görüntüler

( İSTANBUL )- Numan Kurtulmuş Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu- Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu İSTANBUL

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kurtulmuş, herkesle tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş’un İstiklal Caddesi’ndeki bir büfede döner kesmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Esnaf ve vatandaşların yanı sıra turistlerin de ilgi göstererek fotoğraf çektirdiği Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, esnafın ısrarı üzerine bir restoranda durarak yemek yedi. Ardından Cihangir’de bulunan Ak Parti seçim bürosuna giden Kurtulmuş, seçmenlerle buluştu. Seçim bürosunda alkışlar ve karanfillerle karşılanan Kurtulmuş seçim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
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