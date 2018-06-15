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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanı Ahmet Sorgun Suruç saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Sorgun Suruç saldırısını kınadı

Bayramlaşmadan genel ve detay görüntü

Güvenlik Güçleri Geçmiş Olsun Bayramlaşma Milletvekili Terör Örgütü 

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un konuşması

( KONYA -HD)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun:- "Güvenlik güçlerimizin Kandil’e, Sincar’a girmesini hazmedemeyenler içeride eylem çıkararak dikkatleri başka tarafa çekmek istemektedirler" KONYA

- AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Suruç’ta acı bir olayı yaşadıklarını belirterek, "Terör örgütü ve yandaşları bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Ben de hem milletvekilimizle hem de il başkanımızla görüştüm. Kendilerine bir taraftan taziyelerimi bir taraftan geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik” dedi.
Mevlana Kültür Merkezindeki bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Suruç'ta 4 kişinin terör örgütü PKK tarafından öldürülmesi olayını kınadı. Bayramların neşe, sevinç, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma olduğunu ifade eden Sorgun, "Bu yönüyle bayramların gerçekten müstesna bir yeri var. Ama ne yazık ki bazen bayramlarımıza zıt işler bayramlarımızın tadını kaçıran huzurunu bozan olaylarda cereyan etmekte. Dün hepinizin bildiği gibi Suruç’ta acı bir olayı yaşadık. Terör örgütü ve yandaşları bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Bende hem milletvekilimizle hem de il başkanımızla görüştüm. Kendilerine bir taraftan taziyelerimi bir taraftan geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik” dedi.
"Ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, kardeşliğimizi, bizim huzurumuzu asla bozamayacaklar" Sorgun konuşmasına şöyle devam etti: “Hem içeride hem dışarı da güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları ve halkımızın devletimize, milletimize, bayrağımıza olan güveni, desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları kendi taraftarlarından dağılmakta olan gevşemekte olan taraftarlarını pekiştirmek ve kendilerine adeta sağlamlaştırmak, gözdağı vermek üzere bu elim hadiseler cereyan etmiştir. Ama bir taraftan halkımızın, bölge insanımızın, Kürt kardeşlerimizin sağduyusu öbür taraftan güvenlik güçlerimizin dikkati, hassasiyeti sayesinde olaylar büyümeden önlenmiş durumda. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, kardeşliğimizi, bizim huzurumuzu asla bozamayacaklar. Güvenlik güçlerimizin Kandil’e, Sincar’a girmesini hazmedemeyenler içeride eylem çıkararak dikkatleri başka tarafa çekmek istemektedirler. Ama şükürler olsun bizim güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, korucumuz hem içeriye hem dışarıya gücü yeter ve onlara göz açtırmıyor, göz açtırmayacak Allah’ın izni ile. Ben bu tür hadiselerin yaşanmamasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bayramlar arzu ediyoruz ki kan olmadan, gözyaşı olmadan, ağrı, sancı olmadan kutlansın. Bayramlar, bayram gibi kutlansın temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

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