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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'İstikrarı çok güçlü bir hükümet olacak” - BİNGÖL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'İstikrarı çok güçlü bir hükümet olacak” - BİNGÖL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "İstikrarı çok güçlü bir hükümet olacak” - BİNGÖL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları ve detaylar"İstikrarı çok güçlü bir hükümet olacak" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Önümüzdeki dönem Türkiye'de, hem temsil gücü çok yüksek bir Meclis, hem de istikrarı çok güçlü bir hükümet olacak"BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem Türkiye'de, hem temsil gücü çok yüksek bir Meclis, hem de istikrarı çok güçlü bir hükümet olacak." dedi.
Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarının ardından ülkenin güne istikrarla başladığını söyledi.

Türkiye'nin demokratik bir ortamda yoluna devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Yapılan seçimlerin sonucuna baktığımız zaman, bir taraftan Meclis'te çok güçlü bir temsil olduğunu görüyoruz, Meclis'te hemen hemen bütün partilerin temsilcileri olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye'de, hem temsil gücü çok yüksek bir Meclis, hem de istikrarı çok güçlü bir hükümet olacak."Siyasette temsil ve istikrarın aynı anda sağlanmasının önemini vurgulayan Yılmaz, "Bu inşallah ülkemizin demokratik bir ortamda hedeflerine yürümesine katkıda bulunacak. AK Parti olarak da Cumhurbaşkanımızla bu süreçte halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.
Toplantıya, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de katıldı.

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