-Usta’nın konuşması



( SAMSUN ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Meksika sınırında 7 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan öldü"- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta:- "Amerika'da Meksika sınırında 7 yaşındaki bir kız çocuğu susuzluktan öldü. Bunun hesabını vermek çok zor bir şey” SAMSUN



- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, ABD-Meksika sınırında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun sınırdan geçemediği için susuzluktan öldüğüne dikkat çekerek, “Bunun hesabını vermek çok zor bir şey. Biz sınırımıza 100 binler yığıldığında kapımızı açtık, hepsine ekmek verdik su verdik” dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Samsun'da yapılan ‘Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

İnsan hakları konusunda Samsun'da çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Dr. Leyla Şahin Usta, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin fikirlerini aldı. İnsan haklarına yönelik açıklamalarda bulunan Usta, kalkınmış ülkelerin çoğunda insan hakkı sorunlarının yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin insan haklarına saygı gösteren bir ülke olduğunu dile getiren Usta, "İnsan hakları denilince ilk akla gelen yaşam hakkıdır. Türkiye bu noktada bulunmuş olduğu coğrafya itibariyle pek çok mazlumun ve mağdurun hakkını birinci derecede koruyan, dünyada başka bir örneği olmayan tek ülke aslında. Aslında Batı; demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü kendi tekelindeki bir kavrammış gibi bizlere dikte ettirmeye çalışırken, aslında kendilerinin yaptıkları ihlallerin insan haklarıyla bağdaşmayacak bir noktada olduklarını gösteriyor. Bugün dünyada yükselen; ırkçılık, İslamafobi, yabancı düşmanlığı insan hakları ihlallerinin çok açık ve net yaşandığını gösteriyor. Bugün kalkınmış olarak gördüğümüz pek çok ülkede bu acılar yaşanabiliyor. Dün basına yansıdı; Amerika'da Meksika sınırında 7 yaşındaki bir kız çocuğu susuzluktan öldü. Sınırdan geçemediği için orada beklettikleri için öldü. Bunun hesabını vermek çok zor bir şey. Biz sınırımıza 100 binler yığıldığında kapımızı açtık, hepsine ekmek verdik su verdik. Ne kadar önemli bir şey yaptığımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Eğitimden tutun ulaşıma kadar her alanda yaptığımız hizmet insana dokunan ve insana değer katan bir anlayış. O yüzden başarılıyız. O yüzden milletimizin teveccühünü kazanarak yolumuza ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıya; AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



