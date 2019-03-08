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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya’da kadınlara çiçek hediye etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya’da kadınlara çiçek hediye etti

Mahir Ünal detay

Alışveriş Görece Gesi Alışveriş Merkezi 

-Mahir Ünal'ın kadınlara çiçek ve ayna hediye etmesi
-Mahir Ünal röp.
-Detaylar

( ANTALYA )- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Biz ancak bugünden 2023’ün, 2053’ün şehirlerini planlayabiliriz"- "O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, geç kalınmış demektir" ANTALYA

- Antalya’da programlarını devam ettiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Lara Bölgesinde kadınlara çiçek ve ayna hediye etti. Ünal ayrıca, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç’in hayallerinden ve projelerinden bahsetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Ünal, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ile beraber, Lara Bölgesi’nde bir alışveriş merkezinin önünde kadınlara çiçek ve ayna hediye etti. Enç’in başkan olmasıyla Muratpaşa’ya kadın eli değeceğini söyleyen Ünal, “Gökçen Enç’in projeleri, hayalleri bugün kadınlarımızla buluştu. Enç, onlara hayallerini ve projelerini anlattı. Büyükşehir’de Menderes Türel, Muratpaşa’da Gökçen Özdoğan Enç güzel bir çalışma yapacaklar” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin desteğiyle şehirleri 2023, 2053 hedeflerine hazırlayacaklarını kaydeden Ünal, “Şehirlerimizde yaşayacak çocuklarımız başka bir dünyanın başka ihtiyaçların çocukları. Biz ancak bugünden 2023’ün, 2053’ün şehirlerini planlayabiliriz. O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, geç kalınmış demektir. Biz AK Parti olarak, bugünden çocuklarımızın yaşayacağı şehirlerin ve şehirlerimizde yaşayan canlıların düşünüldüğü çevreci şehircilik anlayışıyla 2053’e devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Mahir Ünal, 31 Mart’ta Gökçen Özdoğan Enç’i Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görecekleri temennisinde bulunarak, Muratpaşa’da güzel hizmetlerin olacağını kaydetti.

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