-Eker’in açıklaması



( DİYARBAKIR ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:- “Muharrem İnce’nin mitingi HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir”- “Kandil harekatı beklenen bir harekattı” DİYARBAKIR



- Seçim çalışmaları kapsamında Lice ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin yaptığı mitingin ‘HDP desteğiyle gerçekleştirildiğini’ ifade eden Eker, Kadil’e yönelik başlatılan hava harekatının da gerekli olduğunu ve başarıyla sonuçlanmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün kentte gerçekleştirdiği mitingde yer alan HDP bayraklarını değerlendiren Eker, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında yakın bir dayanışmanın olduğunu ve ‘Diyarbakır Mitingi’nin de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir miting olduğunu belirtti.

Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin ise Eker, harekatın beklenen bir harekat olduğunu ve harekatın başarıyla sonuçlanmasıyla artık PKK’nın ne Kürtlere nede Türklere zarar veremeyecek hale geleceğini ifade etti.

“HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir” Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında yakın bir dayanışmanın var olduğunu vurgulayan Eker, “Bu öteden beri, geçmişte de Hakkari’de ve benzer yerlerde ortak bu şekilde miting yapmışlardı. Bugünkü Diyarbakır mitingi de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir. Bunu Diyarbakırlılar biliyor tüm Türkiye’nin de bilmesinde yarar var. Öbür taraftan Diyarbakır’ın arzu ettiği, beklediği huzur ve barış ortamı, demokratikleşme ve sivilleşme Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin icraatları döneminde gelişmiş, ortaya çıkmıştır. Eğer Türkiye’de bir Kürt sorunu varsa geçmişte AK Parti’den önce bu sorunun mimarı, mucidi, uygulayıcısı Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisidir. Bu manada da Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP’nin yakınlaşması son derece de manidardır. Buradaki ittifak, buradaki birleşme Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve onun lideri Cumhurbaşkanına karşı bir ittifaktır. Kökenini ondan alıyor. Yoksa ne bölge için ne Türkiye için herhangi bir hizmet projesi sahibi olduklarından veya buraya ait, bu bölgenin geliştirilmesine ait bir tasavvura sahip olmalarından dolayı değil” dedi.

“Bu harekat zaten beklenen bir harekattı” Kandil’e yapılan hava harekatına ilişkin konuşan Eker, PKK’nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayarak, operasyonun beklendiğini ve artık PKK’nın Kürtlere de Türklere de zarar veremeyecek hale geleceğini belirtti.

Eker, “PKK Kürtleri temsil etmiyor hiçbir şekilde. Aksine Kürtlerin ve Türklerin ortak sorunu gelmiş bir terör örgütü. Ortadoğu’da çeşitli ülkelerde, çeşitli topraklarda PKK ve onun uzantıları eylemleriyle, faaliyetleriyle ciddi manada taşeronluk yapmaktadır bir takım karanlık odaklara. Türkiye hem içeride hem sınırları dışında Suriye’de sınırlarına dönük yapılan terör eylemlerine karşı yakın tarihte özellikle Zeytin Dalı operasyonuyla etkin mücadelede bulunmuştu. Tabi hem Kandil hem Sincar bölgesinde de PKK’nın varlığı biliniyor. Kandil’deki PKK unsurlarının, kamplarının orada etkisiz hale getirilmesi ve temizlenmesi yönünde öteden beri çalışma yapılıyor. Bu harekat zaten beklenen bir harekattı. İnşallah başarıyla sonuçlanır ve PKK artık Kürtlere de Türklere de ve bu coğrafyadaki hiçbir ülkeye de zarar veremeyecek hale gelir, bölge de huzura kavuşur” diye konuştu.



