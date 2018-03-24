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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker KKTC'de

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker KKTC'de

Mehdi Eker konuşması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Sivil Toplum Terör Örgütü Referandum 


- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de bir otelde sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Eker, Ortadoğu ve dünyanın kritik tarihi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönem var. Suriye ve Irak toprakları üzerinde terör örgütleri marifetleriyle bir harita değiştirme çabası var. Bu, hem bölgeyi istikrarsızlaştırıyor hem barışı ortadan kaldırıyor hem de Türkiye Cumhuriyeti başta olmaz üzere bölgedeki bir çok ülkenin güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı sürecinde içinden kamyonların geçebileceği büyük beton tüneller ve siperler kazıldığına vurgu yapan Eker, Türkiye'nin buna seyirci kalamayacağını dile getirdi. Eker, "Bizim hedefimizde hiçbir zaman orada yaşayan Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz veya Türkmen kardeşlerimiz olmadı, olmayacak. Bizim hedefimiz; orada zulüm haline gelen ve kendileri gibi düşünmeyen Kürtler başta olmak üzere herkese eziyet eden herkese zulüm eden PKK/PYD terör örgütünün unsurlarıdır. Bizim sadece hedeflerimizde sadece terör örgütleri vardır. Bizim gayemiz Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemektir. Biz bölgemizde soydaşlarımız, sınırlarımızı, ilgilendiren meselelerinde oldu bittilere olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Türkiye'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nı buradaki soydaşlarının hak ve hukukuna sahip çıkmak için Türkiye'nin 2004 yılındaki Annan Planı'na destek verdiğini, Kıbrıs Türk toplumunun da buna olumlu yaklaşarak referandumda "evet" dediğini anlattı. AB'nin Rum tarafının Annan Planı'nda "hayır" demelerine rağmen birliğe aldığına dikkati çeken Eker, "AB'nin ikiyüzlülüğü, çifte standardı bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

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