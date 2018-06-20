AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: “Annelerimizin kaderi sadece ağlamak olmasın, evladı zorla dağa götürülmüş olmak olmasın”

-Karşılama

-Adem ziyareti

-Zılgırtlar

-Eker’in konuşması

-Muhtarlarla buluşma

-Sanayi sitesi esnaf ziyareti

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -HD)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Bismil’e çıkarma yaptı DİYARBAKIR



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, Bismil ilçesine adeta çıkarma yaptı. Çiftçilerle, kadınlar ve sanayi esnafıyla bir araya gelen Eker, en büyük ihtiyacın annelerin ağlamaması olduğunu belirterek, “Annelerimizin kaderi sadece ağlamak olmasın, evladını kaybetmiş olmak olmasın, evladı zorla dağa götürülmüş olmak olmasın, evladı kandırılıp işsizlikten, fukaralıktan terör örgütlerinin eline düşmek olmasın” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bismil ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çiftçilerle, kadınlarla ve sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelip sorunlarını dinleyene Eker’e, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kudbettin Arzu, AK Parti milletvekili Ebubekir Bal, parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Zılgıt ve alkışlarla karşılandı İlk olarak ilçede bulunan Pamuk Üreticileri Birliği’ni ziyaret eden Eker, burada çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Eker, daha sonra Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) kadın usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi. ADEM konferans salonun dolduran kadınlar Eker’i zılgıt ve alkışlarla karşıladı. “Annelerimizin kaderi sadece ağlamak olmasın” Burada kadınlara seslenen Eker, en büyük ihtiyacın huzur, barış ve annelerin göz yaşı dökmemesi olduğunu vurguladı. İnsanların barış ve huzurunun artmasını istediklerini kaydeden Eker, “Bizim için en önemli olan şey annenin ağlamaması. Çünkü anne ağlarsa biz çok ağlarız. Bütün kadınlar annedir ve bütün kadınlar bizim için çok kıymetlidir. Hiçbir çocuk annesini ağlarken görmek istemez. Çocuk anneden daha çok üzülür annesi ağladığında. Çocuk annesi ona kızdığında annesinden kaçar annesine sığınır. Anne bizim sığınağımızdır. Onun için annenin ağlamaması lazım. Annenin gözyaşı dökmemesi, yüreğinin sızlamaması hepimizin üzerinde çalışması gereken bir iştir. Bizim topraklarımızda annelerimizi çok ağlattılar. Biz de onlarla birlikte çok acı çektik. Bizim en büyük ihtiyacımız huzur ve barıştır, annelerimizin göz yaşı dökmemesidir. Anne merhamettir, şefkattir, sevgidir, ilgidir, fedakarlıktır, hoşgörüdür, toleranstır. Annelerimizin evlatları işsiz kaldığında annelerin çok üzüldüğünü biliyoruz. Onların işi olsun ister anneler. Onların eğer bu bereketli topraklarda yeteri kadar işi olmamışsa bunun sebebi huzur ve güven noksanlığıdır. Terör ve şiddettir. Başka bir sebebi yok. Bizim kaderimiz, annelerimizin kaderi sadece ağlamak olmasın, evladını kaybetmiş olmak olmasın, evladı zorla dağa götürülmüş olmak olmasın, evladı kandırılıp işsizlikten, fukaralıktan terör örgütlerinin eline düşmek olmasın. Biliyorum ki onlar istemiyorlar yatırım yapılmasını. Barajların yollarına mayın döşüyorlar, ağaçları yakıyorlar, eziyet ediyorlar, haraç alıyorlar iş adamlarından, baskı yapıyorlar, tehdit ediyorlar şantaj yapıyorlar. Niye yatırım olmasın diye. Yatırım olursa Bismil’de işsiz olmaz, Diyarbakır’da kalmaz, Batman’da da kalmaz. O zaman kandıracakları kimse olmaz. Dağa götürmek için kimse kalmaz. Biz diyoruz ki aş ve iş çok olsun. Herkesin evi, barkı olsun” dedi.

Konuşmasının ardından Eker, salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Eker, daha sonra Memur Sen ilçe teşkilatı ziyaretinin ardından muhtarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Eker, ilçede bulunan sanayi sitesi yönetimini ziyaret ettikten sonra esnafı gezdi.

