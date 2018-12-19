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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın acı günü - MUĞLA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın acı günü - MUĞLA

- Çaltılar Camisi avlusundan detaylar - Fatma Betül Sayan Kaya'nın taziyeleri kabul etmesi - vatandaşlardan görüntü - Muğla Valisi Esengül Civelek'in Kaya ile konuşması - Cenaze namazının kılınmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın acı günü - Fatma Betül Sayan Kaya, yaşamını yitiren halasının cenaze törenine katıldıMUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden halası Ümmuhan Sayan'ın cenaze törenine katıldı.
Cenaze töreni için Muğla 'nın Seydikemer ilçesine gelen Kaya ve aile üyeleri, Çaltılar Camisi avlusunda cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına, Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra ağabeyi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Fethiye ve Seydikemer'deki protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Ümmühan Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaözler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kabristan General Cenaze Cenaze Namazı Halas 

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