Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Silopi'de - ŞIRNAK İzle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Silopi'de - ŞIRNAK İzle

- Erkan Kandemir'in AK Parti ziyaretinde konuşması - Açılış törenine katılanlar - Erkan Kandemir ve beraberindekilerin açılışa katılmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Silopi'deŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak 'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Silopi İlçe teşkilatını ziyaret etti.İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, "Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. Silopi için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel Silopimizi kalkındıracağız." dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı