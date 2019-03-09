AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “70 sent'e muhtaç ülkenin yönetimini aldık bugüne taşıdık”

--Açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntü

--Başkan Karaosmmanoğlu ve Gönül'ün konuşmalarından detay

--Yazıcı'nın konuşması

--Açılış kurdelesinin kesilmesi

--Detay



( KOCAELİ )- “Millet ne dediyse biz onun sözcülüğünü yaptık” KOCAELİ



- Kocaeli’de AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün seçim ofisinin açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Siz ne talep ettiyseniz planlamada ona öncülük verdik, Türkiye’yi öyle yönettik. 70 sente muhtaç ülkenin yönetimini aldık bugüne taşıdık” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli’ye geldi. Yazıcı, ziyaretleri öncesinde İzmit’te esnafla bir araya geldi. İzmit ilçesi Fethiye Caddesi’nde bulunan iş yerlerini tek tek gezen Yazıcı, iş yeri sahiplerine “hayırlı işler” dileğinde bulundu. Vatandaşların sorun ve önerilerini de dinleyen Yazıcı, daha sonra AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül’ün seçim ofisinin açılış törenine katıldı.

Açılış törenine Yazıcı’nın yanı sıra ev sahibi AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, parti yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

“Milletimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık” Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, vatandaşların desteği ile Ak Parti’nin Kocaeli ve İzmit’teki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Daha sonra konuşan AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül ise 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak, devralacakları görevde önemli çalışmalara imza atmak istediklerini söylediler. Yaptığı konuşmasında doğduğu ve büyüdüğü İzmit’e borcunu yapacağı hizmetlerle ödemek istediğini ifade eden Gönül, “Milletimizin terazisine her zaman güvendik ve inandık. Onunun terazisinin ne kadar hassas olduğunu bildik ve kararının her zaman başımızın tacı olduğunu söyledik. Demokrasi dedik ve demokraside hakemin halk olduğunu bildik. Onun içindir ki milletimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık” dedi.

“70 sente muhtaç ülkenin yönetimini aldık bugüne taşıdık” Daha sonra sözü devralan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ”AK Parti’nin millete sağladığı hem merkezi yönetimler de hem de yerel yönetimlerdeki bütün kazanımlarının tümünün arkasında çok temel etkenler var. Bunlardan bir tanesi şudur. AK Parti yönetiminin temelinde millet vardır. Sinerjimizi, enerjimizi milletten aldık. Millet ne dediyse biz onun sözcülüğünü yaptık. Siz ne talep ettiyseniz planlamada ona öncülük verdik. Türkiye’yi öyle yönettik. 70 sente muhtaç ülkenin yönetimini aldık bugüne taşıdık. Bir Türkiye fotoğrafı, 70 sente muhtaç. Bunu biz söylemedik, o günün siyesi önderlerinin birisinin sözüdür. Milli gelirin 3 bin TL olduğu bir Türkiye. İhracatı 36 milyon lira olan bir Türkiye. Gayrisafi milli hasılası 236 milyar olan ve İMF’ye 23 buçuk dolar borcu olan bir Türkiye’nin fotoğrafı. Bu 2 bin öncesinin fotoğrafı. Bir fotoğraf da yeni Türkiye fotoğrafı. Fert başına milli gelir 11 bin dolar düzeyinde olan bir Türkiye. Gayri safi milli hasılası 860 milyar olan ve İMF’ye borcunu ödeyip defteri kapatmış bir Türkiye. Bu da yeni Türkiye’nin ismi” diye konuştu.

“Bu ittifak Türkiye’de 150 yıldır tartışılan sistemi değiştirmeyi başarmıştır” Cumhur İttifakı için yapılan eleştirilere yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, yapılan ittifak ile önemli değişikliklerin yapıldığının altını çizerek, “İş üretemeyenler, laf üreterek milletin takdirini kazanacaklarını sananlar bizim Türkiye’ye sağladığımız kazanımları küçümsemeye çalışıyorlar. Türkiye’nin stratejik özelliğini daha ileriye taşıyacak unsur, bir liderdir. Duruşu, vizyonu, kaygısı, sevdası olan liderdir. Türkiye o lideri bulmuştur. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile akşam başlayan darbe sabah olmadan aziz milletimiz tarafından önlenmiştir. Darbe önlemişiz, darbe. İşte Cumhur İttifakı o gece kuruldu. Ve 7 Ağustos’ta Yenikapı’da taçlandı. O ittifak Türkiye’de 150 yıldır tartışılan, müzakere edilen, münakaşa konusu olan sistemi meclis ile birlikte değiştirmeyi başarmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yazıcı ve diğer protokol üyeleri tarafından seçim ofisinin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenin ardından seçim ofisinde parti yönetimi ile sohbet eden Yazıcı, vatandaşlara açılış törenine göstermiş olduğu ilgi sebebi ile teşekkür etti.

