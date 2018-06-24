AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: 'Bugün millet konuşacak' - DİYARBAKIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Bugün millet konuşacak" - DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker oy kullanacağı okula gelmesi - Mehdi Eker'in oyunu kullanması - Mehdi Eker'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum." dedi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Diyarbakır birinci sıra adayı olan Eker, oyunu Yenişehir Rekabet Kurumu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 1038 nolu sandıkta kullandı.Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Eker, bugün Türkiye'nin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gittiğini anımsattı.Eker, Cumhuriyet tarihinde en önemli seçimlerinden birisinin yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:"Geçen yıl Anayasa Değişikliği Referandumu'nda kabul edilen sistem değişikliği, ilk defa uygulamaya girecek. Bu nedenle seçimler çok önemli. Milletimiz için inşallah hayırlara vesile olur. Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum."Gazetecilerin sorusu üzerine Diyarbakır 'da vatandaşın huzur içerisinde oyunu kullandığını vurgulayan Eker, "Güvenlik kuvvetleri her türlü önlemi almış. Vatandaşlarımız huzur içerisinde demokratik haklarını kullanıyorlar. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugünde bizim için bayramdır, bayramın da kutlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.