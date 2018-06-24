Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: 'Bugün millet konuşacak' - DİYARBAKIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: 'Bugün millet konuşacak' - DİYARBAKIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Bugün millet konuşacak" - DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker oy kullanacağı okula gelmesi - Mehdi Eker'in oyunu kullanması - Mehdi Eker'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Diyarbakır birinci sıra adayı olan Eker, oyunu Yenişehir Rekabet Kurumu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 1038 nolu sandıkta kullandı.Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Eker, bugün Türkiye'nin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gittiğini anımsattı.Eker, Cumhuriyet tarihinde en önemli seçimlerinden birisinin yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:"Geçen yıl Anayasa Değişikliği Referandumu'nda kabul edilen sistem değişikliği, ilk defa uygulamaya girecek. Bu nedenle seçimler çok önemli. Milletimiz için inşallah hayırlara vesile olur. Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum."Gazetecilerin sorusu üzerine Diyarbakır 'da vatandaşın huzur içerisinde oyunu kullandığını vurgulayan Eker, "Güvenlik kuvvetleri her türlü önlemi almış. Vatandaşlarımız huzur içerisinde demokratik haklarını kullanıyorlar. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugünde bizim için bayramdır, bayramın da kutlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili Seçimi Allah Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı