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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar' - İZMİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar' - İZMİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar" - İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın partililer tarafından karşılanması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile röportaj - Dağ'ın AK Parti Foça İlçe Başkanlığını ziyareti"Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - " İzmir Marşı'nı söylerken 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diyen CHP'li yöneticiler açıkçası diğer yandan da 'YPG - PKK bizim arka bahçemizdir sırtımızı onlara dayadık. İktidar olduğumuzda ya da mecliste olduğumuzda ilk yapmak istediğimiz iş Apo'ya özgürlük' diyen Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar ve onlara oy ister durumdalar"İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " İzmir Marşı'nı söylerken 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diyen CHP'li yöneticiler açıkçası diğer yandan da 'YPG - PKK bizim arka bahçemizdir sırtımızı onlara dayadık. İktidar olduğumuzda ya da mecliste olduğumuzda ilk yapmak istediğimiz iş Apo'ya özgürlük' diyen Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar ve onlara oy ister durumdalar." dedi.
AK Parti Foça İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulunan Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Her gün bir ilçede vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Dağ, 24 Haziran'daki seçimlerde AK Parti'nin tekrar iktidar olacağını ifade etti.
CHP'nin, HDP'nin seçim barajını geçmesi için elinden geleni yaptığını vurgulayan Dağ, şunları söyledi:"Her evden bir kişi HDP'ye oy versin barajı geçsin noktasındaki hareketleri ortak bir takım söylemler, Diyarbakır'daki ortak miting, Hakkari'de yapılan bayraksız mitingler, bize güzel İzmir 'deki hemşehrilerimize daha çok anlatmaya gerekli kılıyor. İzmir Marşı'nı söylerken yaşa Mustafa Kemal Paşa diyen CHP'li yöneticiler açıkçası diğer yandan da 'YPG - PKK bizim arka bahçemizdir sırtımızı onlara dayadık. İktidar olduğumuzda ya da mecliste olduğumuzda ilk yapmak istediğimiz iş Apo'ya özgürlük' diyen Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar ve onlara oy ister durumdalar."Dağ, CHP'nin seçmeni kandırdığını ifade ederek, "Baraj konusunda HDP'nin baraj sorunu yaşamasını istemiyorlarsa HDP'yi ittifak içine alabilirlerdi. Ama ne yazık ki ittifak içine almayıp görünürde insanlara biz ittifakta degiliz deyip, arkadan onlar için oy toplamaya çalışmaları da ne kadar bir ikiyüzlülük içinde olduklarının en net göstergesi." diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, yarın başlayacak İzmir programıyla ilgili bilgi veren Dağ, Yıldırım'ın kentin farklı noktalarında mitingler yapıp, esnaf ve şehrin kanaat önderleriyle buluşacağını kaydetti.
Dağ, İzmir ve İzmir li için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Hamza Dağ, partisinin Foça ilçe başkanlığının ardından esnafı ziyaret etti.

Özgürlük Bayram Ziyareti Gesi Seçim Barajı İktidar 

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