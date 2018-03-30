Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR

- Halk oyunları gösterisi - Vatandaşlardan ve öğrencilerden detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın konuşması - Temel atma töreninden detaylar - "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40 - 50 olan sınıf mevcutlarını 24 - 26'lara kadar düşürdük"İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti olarak Türkiye'de eğitimin imarı ve ihyası için ciddi uğraşlar verdiklerini belirterek, 40 ila 50 arasında olan sınıf mevcutlarını 24 - 26 seviyelerine düşürdüklerini söyledi.

Bornova ilçesinde 12 derslikli Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu temel atma törenine katılan Dağ, temelini attıkları okulun İzmir 'e ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.Uzun vadeli planlar ve yatırımlar için insan yetiştirmenin önemine dikkati çeken Dağ, bunun da çocuklara nitelikli eğitim sunmakla mümkün olacağını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeden en yüksek payı AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde aldığını vurgulayan Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40 - 50 olan sınıf mevcutlarını 24 - 26'lara kadar düşürdük. Halen istediğimiz seviyede olmayan okullarımız var, bunları da aşmaya çalışıyoruz. İzmir 'de okullaşma çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek yıldan itibaren inşallah İzmir 'de ikili öğretime son vereceğiz." dedi.
AK Parti olarak Bornova'ya yatırımlarının sürdüğünü hatırlatan Dağ, Bornova'da yapımı 1994 yılında başlayan ve yıllarca bitirilemeyen kültür merkezi kompleksinin nisanda tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini, "Trafik Hastanesi" olarak bilinen 200 yataklı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin kısa süre içinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
Dağ, konuşmasının sonunda okulu yapan müteahhitlik firma yetkilisinden temelini atacakları okulun 2018 - 2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceği sözünü aldı.Törene Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Kavaklıdere Mahallesi sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Temel Atma Töreni Eğitim Öğretim Yılı Kullar Nitelik Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı