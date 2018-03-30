AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR

- Halk oyunları gösterisi - Vatandaşlardan ve öğrencilerden detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın konuşması - Temel atma töreninden detaylar - "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40 - 50 olan sınıf mevcutlarını 24 - 26'lara kadar düşürdük"İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti olarak Türkiye'de eğitimin imarı ve ihyası için ciddi uğraşlar verdiklerini belirterek, 40 ila 50 arasında olan sınıf mevcutlarını 24 - 26 seviyelerine düşürdüklerini söyledi.
Bornova ilçesinde 12 derslikli Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu temel atma törenine katılan Dağ, temelini attıkları okulun İzmir 'e ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.Uzun vadeli planlar ve yatırımlar için insan yetiştirmenin önemine dikkati çeken Dağ, bunun da çocuklara nitelikli eğitim sunmakla mümkün olacağını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeden en yüksek payı AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde aldığını vurgulayan Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40 - 50 olan sınıf mevcutlarını 24 - 26'lara kadar düşürdük. Halen istediğimiz seviyede olmayan okullarımız var, bunları da aşmaya çalışıyoruz. İzmir 'de okullaşma çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek yıldan itibaren inşallah İzmir 'de ikili öğretime son vereceğiz." dedi. AK Parti olarak Bornova'ya yatırımlarının sürdüğünü hatırlatan Dağ, Bornova'da yapımı 1994 yılında başlayan ve yıllarca bitirilemeyen kültür merkezi kompleksinin nisanda tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini, "Trafik Hastanesi" olarak bilinen 200 yataklı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin kısa süre içinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Dağ, konuşmasının sonunda okulu yapan müteahhitlik firma yetkilisinden temelini atacakları okulun 2018 - 2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceği sözünü aldı.Törene Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Kavaklıdere Mahallesi sakinleri ve öğrenciler katıldı.