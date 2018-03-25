AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un mutlu günü



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un oğlu Muhammed Sorgun dünya evine girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un oğlu Muhammed Sorgun, Ayşe Mutluerulu ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Beril Düğün Salonunda gerçekleşen düğün yemeğine, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



