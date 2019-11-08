AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Suriye’de kendi İHA’larımızla operasyon yaptık”

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-Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un partililere seslenmesi



( KARS )- Kurtulmuş Kars’ta partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı KARS



- AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı.

Prof. Dr. Kurtulmuş’u Karslı aşıklar kahramanlık türküleriyle karşıladı. AK Parti İl Başkanlığı’nca “Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı” Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı da divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’nı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bölge Koordinatörü Mücahit Yanılmaz yaptı. Salonu dolduran yüzlerce AK Partiliye seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hani diyoruz ya 7 Şubat, 17 Aralık, 25 Aralık, Gezi parkı eylemleri, arkasından 15 temmuz darbe teşebbüsü, ekonomik baskılar, 7 düvel Türkiye ile uğraşıyor deyince başkaları diyor ki, ‘ya çok büyütüyorsunuz.’ ‘Türkiye ile niye uğraşsınlar’, ‘Tayyip Erdoğan ile niye uğraşsınlar.’ ‘AK Parti ile niye uğraşsınlar.’ Niye uğraşıyorlar biliyor musunuz? Biz bu oynanan oyunu biliyoruz. Ve bu oyunu bozmaya arz ettik. Allah’ın izniyle milletin desteğiyle bu oyunu Allah’ın izniyle bozacağız. Nasıl bozcağız? Bir ve beraber olarak, birlik içerisinde, kardeşçe bozacağız. Onlar dağıtmaya mı çalışıyor. Biz toparlamaya çalışacağız. Onlar etnik kökenleri ayırmaya mı çalışıyorlar. Biz etnik köken şöyle dursun, herkesi Hazreti İnsan olarak kabul edeceğiz. Bileceğiz sadece 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, Irak’taki kardeşlerimizle, Ürdün’deki kardeşlerimizle, Libya’daki, Yemen’deki kardeşlerimizle, hepsi bizim kardeşlerimizdir. Hepsi bizim dostlarımızdır. Hepsi bizim akrabalarımızdır. Çünkü biliyoruz ki hepimiz Hazreti Adem’in soyundan, hepimiz Hazreti İbrahim’in milletinden, hepimiz hazreti Muhammed’in ümmetindeniz” dedi.

Oyunların bozulması için beraber olmak gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu oyunları bozmak için bir beraber olmak gerekir. Güçlü olacağız, Türkiye ayakları üzerine sağlam basacak. Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, askeriyle, polisiyle, milletiyle, devletin ve milletin kaynaşmasıyla çok güçlü bir ülke olacağız. Bu yolda ilerliyoruz. Amerika bu insansız hava araçlarını almak için 3 seneye yakın bekledik. Verdik veriyoruz, diye oyaladılar. Vermezsen verme kendimiz yaparız dedik. Türkiye kendi İHA’larını yaptı. Allah’a çok şükür, bu Barış Pınarı Operasyonunda kendi İHA’larımızla inşallah çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Ve buralarda teröristlere karşı mücadelemizi verdik. Şimdi şunu demiyoruz. ‘iyi ki adamlar vermemiş’ kötü komşu adamı ev sahibi yaptı. Eğer onların İHA’ları olsaydı, gavurun İHA’sıyla biz bu operasyonu yapamazdık. Allah’a çok şükür bu operasyon yüzde 70’i kendi imkanlarımızla, mühimmatımızla, silahlarımızla bu operasyonu yürüttük. Güçlü olacağız. Dış politikada güçlü olacağız. Daha da güçlü olacağız. Herkesle müzakere eden bir Türkiye var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kurtulmuş’a bir plaket verdi. Toplantının ardından Kurtulmuş, Kars’tan ayrıldı.



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