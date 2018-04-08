AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi gerçekleşti

-Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın konuşması

-Mv. Harun Karacan'ın konuşması

-Mv. Nabi Avcı'nın konuşması



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5’inci olağan kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde oy çokluğu ile Fatih Özata, yeniden AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Atatürk Kapalı Spor Salonunda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata yaptı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları asil, yedek üyeleri ve partililer katıldı.

Konuşmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ve partililere katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata, “Önümüzdeki süreç daha zorlu bir mücadelenin başlayacağı bir süreç. Biz bu süreçte önümüzdeki yıllara, önümüzdeki görevlere hazırlanırken 2019 Genç Yerel Akademisini kuruyoruz. Biz bu yola başlarken bizim bir hayalimiz var, 2019 yılında bu şehre hizmet eden, bu şehri inşa eden, bu şehri özüne çeviren, bu şehrin gencine engellisine sahip çıkan, bu şehrin güzel insanlarına daha iyi hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı kazanması için gece gündüz aralıksız mücadele gerçekleştireceğiz“ dedi.

AK Partili gençlere örnek şahsiyetler olmalarını öğütleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, “Osmangazi Üniversitesinde yaşanan trajik hadise için orada rahmetine kavuşan değerli akademisyenlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremize gelen diğer parti üyelerine teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

Gençlerin birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yürütmeleri gerektiğini vurgulayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ise konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kongremiz hayırlı olsun. Bir abiniz olarak hitap etmek isterim, çünkü karşımda Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi; ‘Muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu bilen bir gençlik var. Karşımda, 16 yıldır bıkmadan usanmadan devleti ve milleti için çalışan bir gençlik var. Eskişehir’in birbirinden kıymetli gençleri, AK Parti Gençlik Kolları’nda çalışan bu arkadaşlarımız sizlerin öz kardeşleridir. Onlar sizler için çalışıyor. Sizlerde önce kendiniz sonra Eskişehir sonrada Türkiye için birbirinizi kucaklayın. Konuşun ve tartışın çünkü Eskişehir’in bu gençleri hem şehrimizi hem de ülkemizi beraberce büyütecektir.“ Kongre, yapılan konuşmaların ardından Gençlik Kolları delegeleri başkanlık seçimi ve üyelerin seçimi için üyelerin oy kullanılmasının ardından sonra erdi.

