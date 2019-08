AK Parti Gençlik Kolları'ndan bisikletli kutlama

-Umut Keypircioğlu ve Cansın Yılmaz röportaj

- AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine pedal çevirdi. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gençler, Genel Merkez önünden başlayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru pedal çevirdi. Düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

Onlarca gencin katıldığı etkinliğe AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Etkinlik öncesinde konuşan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Millete hizmet yolunda 18 yılı geride bırakmış durumdayız. Zaman zaman önümüze engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteği ve duasıyla bu engelleri aşıp her alanda çok önemli hizmet ve reformlara imza atarak ülkemizin son 18 yılına partimizin ve milletimizin damgasını vurmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin Türkiye en genç partisi olduğunun altını çizen Şahin, "AK Parti gençlere en çok destek veren ve gençlerden en çok destek gören partidir. Bugün bu tablonun söylenilenlerin en somut kanıtı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ise, "18 yıl önce bugün, beceriksiz yönetimlerden bıkmış olan halkımız yeni bir vizyonla ortaya çıkan AK Parti'yi Türkiye'nin meselelerinin çözümünde tek çare olarak görmüştür" diye konuştu.

AK Parti'nin, karşılaştığı yerli yabancı her türlü engeli milletin ferasetiyle aşmaya devam ettiğini söyleyen Özdemir, "18 yıl önce kurulmuş olan partimizin dinamizminden hiçbir şey kaybetmemesinin yegane sebebi, siyaset sahnesinde gençleri her zaman ön planda tutması ve gençlere inisiyatif vermekten çekinmemiş olmasıdır. Özellikle de seçilme yaşının düşürülmesi, devrim niteliğinde bir adım olup, bunun en büyük göstergesidir" dedi.

Konuşmalar sonrasında, AK Parti Genel Merkezi önünden hareket eden grup, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret etti. Program sonrasında konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Partimizin çatısı altında, ülkemize, milletimize destekte bulunmuş yol arkadaşlarımıza bugün nerede bulunurlarsa bulunsunlar çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte kenetlenerek önümüzdeki 7. Olağan Kongre sürecini yenilenme, tazelenme, güçlenme için bir vesile kılarak daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini aktardı. Etkinliğe katılan ve pedal çevirenler arasında olan Umut Keypircioğlu, "Bugün partimizin 18. yaşı olduğu için buradan Külliyeye kadar bisikletle pedal çevireceğiz. Bizim içinde sportif bir aktivite olacak" ifadelerini kaydetti.

Günlerin anlam ve önemlerine göre etkinlik yaptıklarından bahseden AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Cansın Yılmaz da, "Aynı pedal çevirme etkinliğini geçen yılda yaptık. Geçen yıl 1. Meclis'ten Genel Merkeze gelmiştik. Bu senede Genel Merkezden Külliyeye pedal çevireceğiz" ifadelerini kullandı. (MH-