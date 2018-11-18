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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- AK Parti Gaziantep'te temayül başladı Haberi

- AK Parti Gaziantep'te temayül başladı Haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması,

Belediye Başkanlığı Genel Seçimler Yerel Seçimler Referandum Yerel Seçim 

-Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci'nin konuşması,
-oy kullanma işlemi, genel detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday adaylarına yönelik yaptığı tanıtım ve temayül yoklaması başladı.
Gaziantep'teki temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Ak Parti İlçe Başkanları ile yaklaşık bin 600 delege katıldı.
Temayül yoklamasında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden yani 2001 yılından bugüne kadar referandumlar, genel seçimler ve yerel seçimler olmak üzere 13 tane seçimi geride bıraktık. Bu 13 seçimden Allah'a hamdolsun, alnımızın akıyla çıkmasını bildik. Önümüzde yeni bir sınav var, yeni bir seçim dönemi var. Hep birlikte bu seçim döneminin heyecanını yaşıyoruz. 30 Mart 2019 seçimleri de yine diğer seçimler kadar önemli. Bizim için değer verdiğimiz önem verdiğimiz bir seçim olacak. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte daha fazla göğüs gereceğimiz bir seçim olacak" dedi.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise, "Kıymetli dava arkadaşlarımdan burada oy kullanırken kimsenin tesiri altında kalmadan, elinizi vicdanınıza koyarak bulunduğunuz ilçe neresiyse ve kim o ilçeyi bir adım daha ileriye götürecekse ona oy verin" diye konuştu.
Konuşmaların ardından elektronik ortamdan oy kullanma işleminde geçilirken 9 ilçeden yaklaşık 1600 delegenin oy kullanması bekleniyor. (SVY-LO-Y)
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