AK Parti'den Sincik'e teşekkür çıkarması

-TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki milletvekillerinden görüntü

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler, 24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 89 oranında oy vererek ‘Şampiyon İlçe’ olan Adıyaman’ın Sincik ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Sincik ilçesi, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 95.72 oyla en çok destek veren ilçe olmuştu. 24 Haziran seçiminde de resmi olmayan sonuçlara göre Sincik ilçesi, AK Parti’ye yüzde 89 oranında oy vererek Türkiye genelinde ilçeler bazında yine şampiyon ilçe oldu. Şampiyon ilçe Sincik’e teşekkür ziyaretinde bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 24 Haziran seçimlerine AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği rekor oy için Sincik halkına teşekkür ederek, Sincik halkının Türkiye üzerinde oynanan tüm senaryoları 24 Haziran'da bozduğunu söyledi.



Sincik halkı zor şartlar altında yaşıyor olsalar bile hiçbir zaman davasından vazgeçmediklerini belirten TBMM Başkanvekili Aydın, “Sincik bizi rekorlara alıştırdı, kendine yakışanı yaptı. Sincik halkı bu son dönemlerde gerçekten ülke siyasetine damgasını vurdu, tarihe altın harflerle ismini yazdırdı. Ben öncelikle bütün Sinciklileri tebrik ediyorum, kutluyorum. Sincik, Güneydoğu’da dağlı bir bölgede güzel insanların yaşadığı şirin bir ilçe, Sincik ülkesine, bayrağına, milletine ve ak davaya sevdası yine büyük bir destek çıktı. Sincik Adıyaman'ı bu anlamda en iyi şekilde ülkemizde temsil ediyor. Sincik köyleriyle beldesiyle ve tüm insanıyla gerçekten ülkesini, milletini, bayrağını son derece özümsemiş, inançlarına sahip çıkmış birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe her zaman güven içerisinde yürümeyi bilmiş bir ilçedir. Türkiye üzerinde oynanan tüm senaryoları Sincikliler bu güne kadar bozdular. Sincikliler zor şartlar altında yaşıyor olsalar bile hiçbir zaman davasından vazgeçmediler, hiçbir zaman bu ak sevdadan vazgeçmediler. Müthiş bir Recep Tayyip Erdoğan sevdaları var, cumhurbaşkanımız Sincik'i ziyaret etmişti ve Sincik yeniden bir tarih yazmıştı. Yeni Türkiye'nin oluşumunda Sincik önemli bir yere sahip, Türkiye'nin makas değiştirdiği, güçlü Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açıldığı 24 Haziran seçimlerinde Sincik damgasını vurmuş oldu. Ben bir kez daha kutluyorum. Rabbim inşallah biz Sincikli kardeşlerimize karşı mahcup etmez ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.



