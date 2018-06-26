AK Parti'den milletvekili seçilen Birlik: 'Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız' - ŞIRNAK Haberi
AK Parti'den milletvekili seçilen Birlik: "Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız" - ŞIRNAK - Milletvekili seçilen Rizgin Birlik'in tebrikleri kabul etmesi - Milletvekili Rizgin Birlik'in konuşması - İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın konuşması"Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız" - AK Parti Şırnak milletvekili seçilen Rizgin Birlik: - "Rabbim bize layıkıyla halkımıza hizmet etmeyi nasip etsin. Genelinde ülkemize özelinde memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız"ŞIRNAK (AA) - AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Rizgin Birlik, "Rabbim bize layıkıyla halkımıza hizmet etmeyi nasip etsin. Genelinde ülkemize özelinde memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız." dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Birlik, evinde tebrikleri kabul ediyor. Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ülke genelinde güven tazelediğini ve milletin tercihini istikrardan yana kullandığını söyledi.
Şırnak özelinde kendilerine gösterilen güzel bir teveccüh olduğunu aktaran Birlik, şöyle konuştu:"Bizleri seçerek meclise Şırnak lı bir temsilci göndermeleri, kentin yaşadığı travmadan sonra böyle bir teveccüh göstermeleri güzel oldu. İlk gün halkımıza bu sözü verdik, 'halkımızın hizmetkarı olacağız' ve o sözümüzde duracağız. Türkiye genelinde AK Parti'nin güven tazelemesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Rabbim bize layıkıyla halkımıza hizmet etmeyi nasip etsin. Genelinde ülkemize özelinde memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimiz için en güzel hizmetleri el birliği ile yapacağız." - "Halkı bütünleştireceğiz"AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da partilerinin ülke genelinde başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Seçim sürecinde yoğun bir çalışma içine girdiklerini anımsatan Erkan, vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Bölgede var olan huzurun devamı için vatandaşlara istikrardan yana olmaları gerektiğini aktardıklarını ifade eden Erkan, "Uzun bir aradan sonra Şırnak 'ta AK Parti'den bir milletvekili çıkarabildik, bundan dolayı çok mutluyuz. Tabi ki bu üzerimize sorumluluk yüklüyor ve bu sorumluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.Toplumun bütünleşmesi adına çalışmalar yapacaklarını bildiren Erkan, toplumda var olan 40 yıllık huzursuzluğu bitirmek adına partilerin önemli mesafeler kat ettiğini anlattı.Huzurun ve kardeşliğin sağlanmasını ve refahın artırılmasını istediklerini bildiren Erkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Gençlerimize eğitim ve istihdam olanaklarını en güzel şekilde desteklemek için projeleri hayata geçireceğiz. İthalat ve ihracata yönelik projelerimiz var. Tarım ve hayvancılıkta yapacağımız birçok faaliyet var. İlimiz tarım ve hayvancılıkta son derece elverişli olmasına rağmen arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Hem toplumsal huzur hem de ekonomik kalkınma için elimizden gelen her türlü hizmeti vatandaşlarımıza vermeyi hedefliyoruz."