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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti'den aşure ikramı - KARABÜK

AK Parti'den aşure ikramı - KARABÜK

- Aşure dağıtımından görüntü - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın konuşmasıAK Parti'den Karabük 'te aşure ikramıKARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.İl Başkanlığı önünde yapılan aşure dağıtımına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle vatandaşlar katıldı.
Milletvekili Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla insanların bir araya geldiğini ve birbirlerine aşure ikram ettiğini söyledi.

Vatandaşa aşure dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ünal, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Muharrem Ayı 

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