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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi - ŞANLIURFA

AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi - ŞANLIURFA

- Şehirden genel ve detay görüntü - Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısından detay - Seçmenlerin Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Vekilim sensin" destek yanıtları - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşmasıAK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi - Aralarında AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili adayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da bulunduğu 14 milletvekili adayının rol aldığı kısa filmde seçmenlerin Türkçe, Arapça ve Kürtçe konuşmalar yer alıyorŞANLIURFA (AA) - AK Parti tarafından, Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin bulunduğu Şanlıurfa 'da 14 milletvekilinin de rol aldığı kısa filmde vatandaştan destek isteniyor.Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, AK Parti'nin 14 milletvekili adayının seçim çalışmalarından detaylar yer alıyor.AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmaları aktarılan kısa film, 2 dakika 17 saniye sürüyor.Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Vekilim sensin" diye yanıt veriyor.Kısa film Bakan Fakıbaba'nın, "Emanetinizi aldık, Allah'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar." sözleriyle son buluyor.

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