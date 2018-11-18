AK Parti'de temayül yoklaması - AFYONKARAHİSAR Haberi
- Temayül yoklamasının yapıldığı salondan ve hazırlıklardan görüntüler - Ahmet Arslan'ın konuşmasıAK Parti'de temayül yoklamasıAFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar 'da belediye başkanı olarak gösterilecek kişileri belirlemek için temayül yoklaması başladı. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen e - temayül yoklaması için oy kullanma kabinlerine sandık yerine bilgisayarlar konuldu.Özel bir sistem üzerinden gerçekleştirilen temayül yoklaması için bin 500 partili oy kullandı.Temayül yoklaması için Afyonkarahisar 'a gelen AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Zerrin Aslan görev aldı.Arslan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye ve Afyonkarahisar için hayırlı olması temennisinde bulundu.E - temayül ile amaçlarının zamandan ve kağıttan tasarruf etmek olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:"Elektronik ortamdaki işlemler saat 16.00'da sona erecek. Sonuçlar da anında genel merkeze ve genel başkanın ekranına düşecek. Bu gerçekten önemli bir adım. Bu süreci bugün itibarıyla başlatmış oluyoruz. Her ilçe için ayrı ayrı kartlar hazırlandı. O ilçe için oy kullanacak arkadaşlar gelecek, kimlik kartını verecek. Sonra aldığı kart ile bilgisayarın başında ekrana okuttuğunda tercihlerini yapabileceği bir ekran karşısına çıkacak. Ekranda belediye başkanı bizden ise belediye başkanı ile ilgili kanaatlerini alacağız. Mevcut başkanın dışında iki tanede isim isteyeceğiz. Belediye başkanı bizim partimizde değil ise direk üç tane aday isteyeceğiz delegelerimizden. Oy kullanan kişi sonra kartını teslim edecek. Aynı kişinin tekrar oy kullanma şanlı yok. Çünkü kartlar bir kullanımlıktır. Buradan süreci başlatıyoruz. Hayırlı olsun."Açıklamanın ardından basın mensupları salondan çıkarılarak, temayül yoklaması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.