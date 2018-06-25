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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Çanakkale teşkilatı vatandaşa pilav ikram etti - ÇANAKKALE Haberi

AK Parti Çanakkale teşkilatı vatandaşa pilav ikram etti - ÇANAKKALE Haberi

- Pilav ikramı görüntüleri - Bir vatandaşın dans etmesi - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız'ın konuşmasıAK Parti Çanakkale teşkilatı vatandaşa pilav ikram etti - AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız: - "İnşallah hem Türkiye hem de Çanakkale için bu, yeni bir başlangıç olacak"ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için 5 bin kişilik pilav dağıttı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen dağıtım töreni öncesi alana getirilen 10 kazan pilav, hazırlanan stantlara yerleştirildi.Daha sonra görevli ekipler tarafından etli bulgur pilavı ve yoğurt katılımcılara ikram edildi. Dağıtıma katılan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız da vatandaşların tebriklerini kabul edip, kendilerine pilav ikramında bulundu.Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Haziran'da Çanakkale 'de kutlama ikramı için bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Ramazan Bayramı'nın yaşandığını, dünkü seçimle halkın ikinci bir bayramı yaşadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:"Biz de bu bayram için pilav ikramında bulunalım istedik. Bu coşkuyu hep beraber yaşayalım istedik. İnşallah hem Türkiye hem de Çanakkale için bu yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir sisteme geçildi. Daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir yürütme, bağımsız bir yargı, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek, özgürce yaşayacağımız ülkenin temellerini dün attık hep beraber uygulamaya geçtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın teveccühü ile seçilmiş olması, bence bu sistemin uygulanması bakımından en büyük şans olacak. İnşallah ülkemizi, Çanakkale 'mizi, çocuklarımızı çok güzel günler bekliyor. Allah mahcup etmesin. Her şeyin başlangıcı, kardeşçe yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Özgürce yaşayacağız."Konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlar seçim müzikleriyle, alınan sonucu tekrar kutladı.

Akkale Allah Şili 

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