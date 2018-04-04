Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız oldu

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız oldu

Basın açıklamasından genel detay görüntüler

İstifa Genel Seçimler Basın Açıklaması Akkale Feraset 

-AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız'ın açıklamaları.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ’ın 8 Mart'ta istifasının ardından İl Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız atandı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ’ın 8 Mart'ta istifasının ardından İl Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız atandı. getirildi.
Geçen hafta yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Merkezine, İl Başkanlığı için AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, AK Parti İl Başkan Vekili Av. Ergin Sezen ve Parti Üyesi Av. Sebahattin Güner’in isimleri gönderildi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan istişare sonunda İl Başkanlığına, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız getirildi.
Parti binasında basın açıklaması düzenleyen AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler neticesinde AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına atanmam sebebiyle bugün burada teşkilatlarımızla bir araya geldik. Çanakkale’de alacağımız her bir oyun ülkemizin geleceği açısından arz ettiği önemi biliyoruz. Çıktığımız bu yolda önce Allah’a, sonra teşkilatlarımıza ve feraset sahibi halkımıza güveniyoruz. Kenetlendiğimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan yürüdüğümüzde aşılamayacak bir engel görmüyoruz. 2019 yılında önümüzdeki 2 tane seçim var. Hem Belediye seçimlerine, hem de genel seçimleri çok önemsiyoruz. Tüm ilçelerde iddialıyız. Her ilçenin Belediye Başkanlığını istiyoruz. Zaten çoğunu da alıyoruz. Çanakkale Merkez Belediyesi’nin bizim için ayrı bir önemi var. İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesini kazanacağız. İnşallah biz bütün yaraları saracağız. Ve Çanakkale’yi tek çatı altında toplayacağız. Bize oy versin, vermesin, herkes huzurla ve özgürce yaşayacak. İri olacağız. Diri olacağız. Her birlikte Çanakkale olacağız. Her birlikte Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.
Toplantıya, AK Parti’li İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ve partililer katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı