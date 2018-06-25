AK Parti Çanakkale’den 5 bin kişilik pilav ikramı Haberi

-Şarkı eşliğinde dans eden kadından görüntüler

-İl başkanı Gültekin Yıldız'ın açıklaması



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Çanakkale’de birinci parti oldu. Gün boyu devam eden kutlamaların ardından AK Parti İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı’nda 5 bin kişiye pilav ikramında bulundu. Meydanda konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “Bayram yeni geçmişti ama halkımız bize yeni bir bayram yaşattı” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi AK Parti’nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki başarısı Çanakkale’de de coşkuyla kutlandı. Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan AK Partililer, kazanlarla 5 bin kişiye etli bulgur pilavı dağıttı.

Yapılan pilav ikramının ardından bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, " Bugün 24 Haziran’ın arifesinde, 25 Haziran’da yepyeni bir günde, Çanakkaleli hemşehrimizle bir araya geldik. Bayram yeni geçmişti ama halkımız bize yeni bir bayram yaşattı. Biz de bu bayram için pilav ikramında bulunalım dedik ve bu coşkuyu beraber yaşayalım dedik. İnşallah hem Türkiye hem de Çanakkale için yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir sisteme geçtik. Daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir yürütme ve bağımsız bir yargı Türkiye’nin önünü açacak. Tam bağımsız Türkiye’yi inşa edecek ve özgürce yaşayacağımız bir Türkiye’nin temellerini dün attık. Hep beraber bu uygulamaya geçtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızın teveccühüyle seçilmiş olması, bu göreve layık olması bence bu sistemin uygulanması açısından en büyük şans olacak. İnşallah ülkemiz ve Çanakkale’de çok güzel günler olacak. Allah mahcup etmesin, kardeşçe ve hep birlikte özgürce yaşayacağız” diye konuştu.

Bir kadının da AK Parti şarkıları eşliğinde dans etmesi partililer tarafından ilgiyle izlendi.

