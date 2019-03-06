Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de engelleri kaldırmak istiyorlar

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de engelleri kaldırmak istiyorlar

uysal konuşması

Engelli Çocuk Fizik Tedavi Eğitim Merkezi Engelli Vatandaş 

-programdan görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL )- Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma programına katıldı.
Programda konuşan Uysal, Büyükçekmece'de engelleri kaldırmak istediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma programına katıldı.
Programa Uysal'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda engelli ve yakınları katıldı.
Programa katılan aileler ile tek tek ilgilenen Uysal, sorunları dinleyip yapacağı projeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Programda konuşan Uysal, engelliler ile ilgili kanunda devletin olduğu kadar ilçe belediyelerinde sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, “31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize görev verince ilk işimiz engelli vatandaşlarımıza haklarını ve hizmetleri bir an önce yapacağız. Vatandaşlarımız, engelli çocuklarını veya yakınlarını başka ilçelere sağlık tedavilerini, fizik tedavilerini, özel eğitim merkezi ihtiyaçlarını yada sosyal faaliyetler için başka yerlere gitmeye ihtiyaç duymadan Büyükçekmece ilçesi içinde bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çünkü Büyükçekmece okul yapmaya, tesis yapmaya çok müsait bir ilçemiz. Geniş alanları olan bu ilçemiz bu hizmetlere kavuşamaz ise sizler başka ilçelere gitmeye yorulmaya devam edeceksiniz. Biz buna izin veremeyiz elimizden gelen bütün imkanları engelli vatandaşlarımız için sunacağız. Türkiye’de ilk defa engelliler ile ilgili ilk adımı 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla başlamıştı. Ondan günden bu güne AK Parti her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında oldu, ya devam edecek” diye konuştu.
(ECI- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı