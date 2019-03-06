AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de engelleri kaldırmak istiyorlar

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( İSTANBUL )- Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma programına katıldı.

Programda konuşan Uysal, Büyükçekmece'de engelleri kaldırmak istediğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma programına katıldı.

Programa Uysal'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda engelli ve yakınları katıldı.

Programa katılan aileler ile tek tek ilgilenen Uysal, sorunları dinleyip yapacağı projeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Programda konuşan Uysal, engelliler ile ilgili kanunda devletin olduğu kadar ilçe belediyelerinde sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, “31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize görev verince ilk işimiz engelli vatandaşlarımıza haklarını ve hizmetleri bir an önce yapacağız. Vatandaşlarımız, engelli çocuklarını veya yakınlarını başka ilçelere sağlık tedavilerini, fizik tedavilerini, özel eğitim merkezi ihtiyaçlarını yada sosyal faaliyetler için başka yerlere gitmeye ihtiyaç duymadan Büyükçekmece ilçesi içinde bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çünkü Büyükçekmece okul yapmaya, tesis yapmaya çok müsait bir ilçemiz. Geniş alanları olan bu ilçemiz bu hizmetlere kavuşamaz ise sizler başka ilçelere gitmeye yorulmaya devam edeceksiniz. Biz buna izin veremeyiz elimizden gelen bütün imkanları engelli vatandaşlarımız için sunacağız. Türkiye’de ilk defa engelliler ile ilgili ilk adımı 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla başlamıştı. Ondan günden bu güne AK Parti her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında oldu, ya devam edecek” diye konuştu.

(ECI- ÖY-

