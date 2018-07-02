AK Parti Bursa milletvekilleri mazbatalarını aldı İzle

-AK Parti Bursa Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun mazbatasını alması

-Toplu fotoğraf ve açıklamaları



( BURSA -HD) BURSA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 27. dönemde görev yapacak AK Parti Bursa milletvekilleri mazbatalarını törenle aldı. Bursa Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene milletvekili yakınları ve partililer ilgi gösterdi. İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın ve Atilla Ödünç mazbatalarını aldı. Efkan Ala ise, mazbata töreninde yer almadı. Törenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “AK Parti milletvekili arkadaşlarımızla beraber il seçim kurulu başkanımızın elinden mazbatalarımızı aldı. Türkiye’de 24 Haziran itibariyle bir seçim gerçekleşti. Bu ilk ve son seçim değildir. Bundan sonra demokratik yaşamımız devam ettiği sürece periyodik olarak seçimlerimiz devam edecek. Milletimiz kazanmıştır. Millet düşmanı kim varsa, terör örgütleri, Türkiye’nin üzerinde gözü olan nefret odakları kaybetmiştir. Bursa’da yüzde 90’a varan katılım oldu. Büyük bir olgunlukla gerçekleşmesi çok önemlidir. Bursa, Türkiye’nin minyatürüdür. Bursa’da çok sayıda insanımızın ortak paydada, iyi komşuluk ilişkileriyle hayatlarını sürdürmeleri örnektir. Bursa’da ortaya çıkan netice hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte AK Parti olarak yürütme organını başı cumhurbaşkanımızın önderliğinde, mecliste milletvekilleri olarak Bursa’mızı her bakımdan örnek şehir haline nasıl getirebilirizin çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi.



