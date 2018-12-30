AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’den Bursa Havayoluna sahip çık çağrısı Haberi



- Anadolu Jet’in 2019’dan itibaren Bursa Havalimani’ndan Ankara aktarmalı 13 yeni destinasyona uçuşunu değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Yeni ek seferlerin konulması ve direkt uçuşların başlatılması için Bursa Havalimanı’nı daha fazla tercih edelim” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinin ardından döndüğü Bursa’da ayağının tozuyla Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu’na bağlı 36 hemşeri derneği ve turizmcilerle bir araya gelen Esgin, 24 Haziran’dan itibaren geçen 180 günlük süreçteki çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgi verdi. BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ile 36 hemşehri derneği Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Bursa Turizm Platformu Sözcüsü Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara BTK yönetimi katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak, Bursa’nın havayolu ulaşımını daha aktif ve etkin kullanmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Esgin, şunları söyledi: “Bursa Havalimanı’nın daha etkin kullanılması yönündeki çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı.

Anadolu Jet 2 Ocak’tan itibaren mevcut Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır direkt uçuşlarının yanı sıra Ankara üzerinden makul aktarma süreleriyle Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ercan-Kıbrıs, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Ordu, Giresun, Samsun, Adıyaman ve Trabzon’a uçuşlarını başlatıyor. Anadolu Jet Başkanı Said Şamil Karakaş’a ve tüm yetkililere Bursa adına teşekkür ediyorum.” “Anadolu’ya uçuşta Bursa’yı tercih edelim” Esgin, “Havayolu ulaşımında yeni ek seferler konulması ve direkt seferlerin başlatılması için Bursa Havalimanı’nı daha fazla tercih etmeliyiz. Bu hem ulaşım hem de otopark gibi yüksek maliyetler açısından vatandaşlarımıza daha cazip gelecektir. Bunun yanında Bursa Havalimanı’nın içinde bekleyen yolcuların daha rahat zaman geçireceği mekanlar ve yeme içme alanlarının oluşturulması noktasında talebimizi Devlet Hava Meydanları ile görüşeceğiz. Ayrıca, BURULAŞ vatandaşlarımızın havalimanına daha kolay ulaşımı noktasında da çalışmalarını yapıyor. Bursa’dan Anadolu’ya uçuşlarımızda Bursa Havalimanı’nı daha fazla tercih edersek uçak bilet fiyatları bir o kadar normal seviyelere düşecektir. Bursalı vatandaşlarımızın bu anlamda Bursa Havalimanı’nı tercih etmeleri noktasında çağrı yapıyorum” diye konuştu.

(AF)

