Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın acı günü

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın acı günü

detaylar

( BURSA ) - BURSA

Hastane Kalp Krizi Cenaze Namazı Siyasi Parti Alabalık 


- AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın kayın babası Mehmet Gümüş, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Gümüş Boşnak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığında toprağa verildi.
74 yaşındaki Mehmet Gümüş, önceki gün evinde kalp krizi geçirdi. Aile yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Gümüş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa’da bir özel hastaneye sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gümüş, için İnegöl ilçesinde Boşnak Camiinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Eski İşleri Bakanı Efkan Ala, Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, bazı oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.
Merhum Mehmet Gümüş, Boşnak Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedildi. (SB-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı