AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı değiştirildi

- 31 Mart 2019 yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Cahit Aral, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı redd edilirken, yerine adaylığına Selami Aral gösterildi. YSK tarafından Ak Parti Bulanık Belediye Başkan adaylığı red edilen Cahit Aral’ın yerine yeğeni Selami Aral aday gösterildi. AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, Cahit Aral ve yerine adaylığı gösterilen Selami Aral ile birlikte seçim irtibat bürosunda basın açıklamasında bulundu. Bulut, “Biz bu 11 adayımızın şerefiyle birlikte AK Parti Genel Merkezine götürdüm. Hiçbirini birinden ayırt etmedim. Bana görev verdiler ben kabul etmedim. Ben 11adayın içinde kime verseydiler ben particiyim çalışırdım. Bazı şer odakları leke, dedikodu ve şu toplumun içinde karakola girmeyen bir arkadaşımız yok mudur. YSK'ya yapılan şikayetler neticesinde Cahit Aral'ın adaylığı red edildi. Bu şikayeti yapan illegal kişilerdir. Bu ilçe sahipsiz değildir. Biz kendimizi ilk önce Allah'a ve sonra size vicdanınıza havale ediyoruz. Biz genel merkezle yaptığımız istişareler neticesinde iki aydır bu arkadaşımız çalışmalar yapmıştır. Mağdur olmuştur. O aileden birine verelim dedik. Sizden tek bir ricam her sokakta ve her köşe bu mağduriyeti anlatalım. Kaymakamımız 36 yaşında gelen bir kardeşimiz gecesini, gündüzünü karıştırıp ilçemizi bu seviyeye getirdi. Biz bu hizmetlerin devamı için, sizden ricam, bu insanların mağduriyeti göz öne alalım" dedi.

Adaylığı red edilen Cahit Aral ise, “Bulanık halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Ben hizmetkarınızım, ben kardeşinizim, benim başıma oyun oynadılar. Biz on bir aday adayı çıktık ve birlikte genel merkeze gittik. Genel merkez herkes bizi sordu soruşturdu ve 11 adayın içinde bana verdi. Ben Bulanık halkına söz verdim. Selami Aral ile birlikte Bulanık'a hizmetkar olmaya geliyorum. Biz seçimi kazanmıştık inşallah, yine de kazanacağız. Hiç moralinizi bozmayın. Ha Selami Aral, ha Cahit Aral fark etmez. Ben ölünceye kadar sizin emrinizde olacağım. Ben Selami ile ilçe başkanı ve Bulanık halkının yanında olacağım. İki aydır çalışıyorum. Bu bizim için bir gurur meselesi oldu. Bize zülüm yapıldı. Bulanık halkına zulüm yapıldı. Partimle, yeğenimle milletvekilimle kapı kapı dolaşacağız. Ben halkım için yola çıktım. Ben canımla varımla Bulanık halkının yanında olacağım. Cumhurbaşkanımızla, encümenlerimizle, ilçe başkanımla ve Selami Aral ile birlikte bu yola devam edeceğiz. 24 saat emrinizdeyiz. Beni nasıl biliyorsanız Selami Aral'da öyle bilin ve biz güvenin. Bize yapılan bu zulümlere karşı 31 Martta tarih yazacağız. Ben aday olup olmamışım önemli değil Selami Aral yeğenimin yanında olacağım" dedi.