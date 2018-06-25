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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın: “Bolu siyasi tarihinde ilk kadın milletvekili olmanın da gururunu yaşamaktayım”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın: “Bolu siyasi tarihinde ilk kadın milletvekili olmanın da gururunu yaşamaktayım”

- ARZU AYDIN AÇIKLAMA

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-- ARZU AYDIN SEÇİM AKŞAMI GÖRÜNTÜSÜ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun siyasi tarihinde ilk kez kadın milletvekili olarak mecliste yer alacak olan AK Parti Bolu milletvekili Arzu Aydın, milletvekilliği sıfatının başına “ilk kadın milletvekili” eklenmesinin insanda büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bolu’da, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde, AK Parti 2, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 vekille mecliste temsil edilecek. AK Parti 1. Sıra milletvekili adayı olarak seçim kampanyalarını yürüten kadın milletvekili adayı Arzu Aydın, Bolu siyasi tarihinde mecliste Bolu’dan seçilen ilk kadın milletvekili oldu. 7 yıldır AK Parti’nin farklı kademelerinde siyaset yapan ve son olarak erken seçim kararı alınmasının ardından 6 yıldır yürüttüğü Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa ederek milletvekili adayı olan Arzu Aydın, seçim sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bolu siyasi tarihinde ilk kadın milletvekili olmanın da gururunu yaşadığını ifade eden Aydın, “Milletvekili olmak çok önemli bir görev. Milletvekili olabilmenin çok büyük bir ehemniyeti var. Ama bunun önüne ‘ilk kadın milletvekili’ sıfatının eklenmiş olması hem insanda büyük bir sevinç, gurur kaynağı oluyor ama bunun ötesinde çok büyük bir sorumluluk da omuzlarınızda ağır bir yük olarak kendisini gösteriyor. Çünkü kadın milletvekili olmak olaylara farklı bir bakış açısı getirmek demek. Daha duygusal yaklaşabilmek demek. Çocuklara, gençlere bir anne şefkati ile yaklaşmak, kadınlara bir şekilde onlara dost, arkadaş, onların dilinden, derdinden anlayan kişi olarak yaklaşmak sorumluluğu üzerinizde. Tabi burada abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlarla beraber de onların ablası, bacısı olarak bir görev inşallah yürüteceğiz.” Aydın, milletvekili sıfatını önüne eklenen “ilk kadın milletvekili” sıfatını hakkıyla taşıyabilmek istediğini söyleyerek, “Rabbim bizi sözünü tutanlardan eylesin. Verdiğimiz sözleri yerine getirebilelim. İnşallah biz bir sonraki süreçte bu süreç gerçekleşsin, görevimiz belli olsun, komisyonumuz belli olsun. Biz alışalım, o alışma sürecinden sonra da inşallah Bolu için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye genelinde, kadın için ne yapılması gerekiyorsa, gençlerin sorunlarıyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa elini taşın altına koyan kullarından eylesin diyorum” ifadelerini kullandı. (FC
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