AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 25 kilometre pedal çevirip vatandaşları ziyaret etti

-Pedal çevirmeleri

-Vatandaşları selamlamaları

-Mola vermeleri

-Esnafın şaşkınlığı

-Sohbet etmeleri

-Fotoğraf çekinmeleri

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, makam aracı yerine bisikletle vatandaşları ziyaret etti- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 25 kilometre pedal çevirip vatandaşları ziyaret etti- Yol kenarındaki esnaflar Aydın’ın bisikletle geldiğini görünce şaşkınlık yaşadı İSTANBUL



- Son bir yıldır makam aracı yerine mümkün olduğunca bisikleti kullanan ve bunu Beykoz’a da taşıyacağını duyuran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu’dan bisikletine binerek Cumhuriyet köyüne kadar yaklaşık 25 kilometre boyunca pedal çevirdi. Güzergahta gördüğü esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Aydın’ı gören vatandaşlar bir süre şaşkınlık yaşadı. Her Pazar günü vatandaşlarla gerçekleştiren etkinlikte pedal çeviren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, bu geleneği Beykoz’a taşıdı. 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını daha da hızlandıran ve tek bir gününü bile boş geçirmeyen Başkan adayı Aydın, Çubuklu Dedeoğlu’nda bisiklet sporcuları ile buluştu. Buradan yola çıkan grup Acarlar Mahallesi’nden geçerek Polonezköy’e ardından da Cumhuriyet köyüne ulaştı. Yaklaşık 25 kilometre pedal çeviren Aydın ve beraberindekileri gören bazı sürücüler korna ile hem selam hem de destek verdi. Aydın’ı bisikletli gören esnaf da şaşırdı Aydın ve bisikletliler köye ulaşmaya çalıştıkları esnada çevrede karşılaştığı vatandaşlara da selam vermeyi ihmal etmediler. Zaman zaman mola vererek toplanan grup ardından köy yolunda bir esnafa uğradı. Gruptan bir bisikletli esnafa, Başkan adayı Aydın’ın da bisikletle geldiğini söyledi.



Ancak esnaf ilk başta inanmadı. Bunun üzerine bir süre sonra gelen Aydın’ı gören esnaf kadınlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnaf kadın ardından Aydın’a, “Bize destek çıkan birini arıyoruz. Kendini düşünen kişileri istemiyoruz, bize ve esnafa destek çıkacak birini istiyoruz. Çünkü biz buradan geçiniyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Aydın’da kadına, “Böyle yerler için belediye olarak özel yerler yapacağız. Tuvaleti, lavabosu ve satış noktası da olacak” diye yanıt verdi. Vatandaşlardan hayır duası alan Aydın, ardından Cumhuriyet köyündeki özel mesire alanında bisikletlilerle beraber kahvaltı yaptı.

