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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırıda bulunan zanlının kaçış anları kamerada

AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırıda bulunan zanlının kaçış anları kamerada

zanlının kaçış anı

( İSTANBUL )- Sultangazi'de iki ayrı silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı böyle kaçtı İSTANBUL

Akalan Silahlı Saldırı Kaçış Düşünür Saldırı 


- Sultangazi'deki iki ayrı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız'ı yaralayan zanlının kaçış anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırıların ardından kaçan zanlının elinde silahla koştuğu anlar yer alıyor. Sultangazi’de bugün öğle saatlerinde iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşmişti. Daha önce gerçekleşen bir adli olaydan kaynaklı olan saldırılarda, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ve Gökhan Çokdüşünür yaralanmıştı. Zanlı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucu silahıyla birlikte yakalandı. Zanlının saldırılardan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlının hızla koştuğu anlar yer alıyor. Zanlının elinde silah olduğu ise dikkat çekiyor. (ÖY-
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