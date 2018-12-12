AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı

-Yıldız’ın ofisine isabet eden kurşunlar

-Çokdüşünür’ün atölyesinin önündeki boş kovan

-Yıldızın ofisi olay yeri inceleme

-FOTO



( İSTANBUL )- Sultangazi’de aynı saatte iki silahlı saldırı İSTANBUL



- Sultangazi’de öğle saatlerinde iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda biri ağır 2 kişi yaralanırken, yaralananlardan birinin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız olduğu öğrenildi. Olaylar, Sultangazi ilçesi Cebeci ve İsmetpaşa Mahallelerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce gerçekleşen bir adli olaydan kaynaklı olan saldırılarda vurulan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ile Gökhan Çokdüşünür’ün şüphelilerle konunun tarafı olduğu öğrenildi. İsmetpaşa Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinin sahibi olan Gökhan Çokdüşünür’e (33) silahlı saldırıda bulunuldu. Silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür’ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Çokdüşünür saldırı sonucu ağır yaralanırken, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çokdüşünür’ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Çokdüşünür’e saldırıyı gerçekleştiren şahsın koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. AK Parti Belediye Meclis Üyesine saldırı Aynı saatte başka bir silahlı saldırı da Cebeci Mahallesinde gerçekleşti. Bir inşaat ofisine düzenlenen saldırıda ise AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız yaralandı. Saldırganlar araçla gelerek dışarıdan ofisinde bulunan Yıldız’a silahlı saldırıda bulundu. Ofise gelen iki kurşundan birisi Yıldız’a isabet etti. Göğsünden vurulan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu söylenen Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız’ın arkadaşı Cengiz Gündüz, “Şöyle bilgimiz var. Ben ofiste duruyordum. İki tane silah sesi duyduk. Ben dedim herhalde yoldan geçen birisi attı. Koşarak geldim. Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa’ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Buradan vatandaş araçla geçerken, artık yaya mı araç mı onu da tam bilmiyorum ben. Ateş etmişler. İki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş. Sağlığı yerindeymiş. Hayati tehlikesi yokmuş yani” dedi.

Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. (SÜ-EY

