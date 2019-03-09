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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem’in afişlerine boyalı saldırı

AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem’in afişlerine boyalı saldırı

Boya atılan afişler

Urus Suç Duyurusu Saldırı 

-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’i ve projelerini tanıtan, Ataşehir’in farklı noktalarına asılan afişlere boyalı saldırılar gerçekleşti. Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'i tanıtan pankartlar seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'in farklı noktalarına asıldı. Ataşehir halkı tarafından yoğun ilgi gören İsmail Erdem'in pankartları kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Yoldan geçerken boya atılan afişe gördüğünü söyleyen Mehmet Yılmaz, “Emeğe saygısızlık, hangi parti olursa olsun bu şekilde yapılmasını yanlış buluyorum. Millet iradesini sandıkta koymalı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüm. Açıkçası üzücü bir durum. Ataşehir’e yakışmayan bir hareket” dedi.
Burak Emre Küçük ise, “Böyle şeyler doğru değil. Böyle şeylerin olmasına gerek yok. Herkes oyunu atsın, başkanını seçsin. Yaptıkları yanlış bir şey” şeklinde konuştu.
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunacak İsmail Erdem’in afişlerine boyalı saldırı yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Ataşehir’i geleceğe taşıyacak İsmail Erdem’i ve projelerini tanıtan afişlere boya saldırısını kınadıklarını, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


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