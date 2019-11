AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik: “59 doğumdan 1’i otizmli çıkabiliyor”

--Vali Şehmus Günaydın açıklama

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, “59 doğumdan 1’i otizmli çıkabiliyor” dedi.

TBMM TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında Kayseri’de program düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Komisyonumuz gün boyunca değişik alanlarda ve konularda ziyarette bulundular. Burada da konunun tarafları ile ilgili, ailelerimizle ilgili düşünceleri ve önerileri ortaya konulacak ” dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik de, “59 doğumdan 1’i otizmli çıkabiliyor. Olay bu derece hassas. Dünyada bunu daha sade gösteriyorlar ama belki de tespit edemediğimizden öyle. Burada en önemli şey eğitim. Erken tanı, erken müdahale ve erken eğitim. Bu çocuğa erkenden eğitime başlarsanız çözebiliyorsunuz. Onun için tabii ki ailelere ve kurumlara çok önemli görevler düşüyor ama milli eğitime ve eğitim camiasına çok görevler düşüyor. Tabi eğitimci sorunumuz var bu tespiti de açık açık milli eğitim bakanımıza da söyledik ve o da bize yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi ama bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bir de koordinasyon sorunu var İnşallah bu konuda da bir önerimiz olacak, belki Cumhurbaşkanlığından bir koordinasyon merkeziyle yönlendireceğiz ama uygulanabilir bir çözüm önerisi getirmemiz lazım. İnşallah bundan sonra yerel yönetimlerimizin devreye girmesiyle belki de sahipsizlik diye bir sorun var, bize sahip çıkılmıyor ve bu çocuklar ne olacak diye endişeleri vardı ve İnşallah Türkiye bunları giderecek bir ülke. Artık biz gelişmiş ülkeler gibi olamayız değil, gelişmiş ülkelerde ne varsa daha iyisi Türkiye’de olacak” dedi.





