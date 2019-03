- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:'Ankara için adayız. Biz dersimize çalıştık' Video

-- Veysel Tiryaki'nin konuşması

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"Ankara için adayız. Biz dersimize çalıştık"- AK Partili Mehmet Özhaseki ve Veysel Tiryaki Yakacık Mahallesi'nde seçmeniyle buluştu



- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Emin olun her başarılı işin başında iyi niyet var. Veysel Tiryaki'nin de benim de içimde iyi niyet var" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Yenimahalle Belediyesi Başkan Adayı Veysel Tiryaki Yenimahalle Yapracık Mahallesi'nde seçmenleriyle buluştu. Mehmet Özhaseki, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin çalışmalarıyla övünerek, "Veysel Tiryaki'yi çok eskilerden tanırım. Milletvekilliği görevimde Ankara'ya gelen belediye başkanlarını Veysel Tiryaki'nin programlarına götürürdüm. Belediyecilik nasıl yapılır öğrensinler, görsünler diye. Cumhurbaşkanımızla, ilçe belediye başkanlarını belirlerken öncelikle, başa getireceğimiz kişi işi biliyor mu, diye konuştuk. Sonrasında, el Emin sıfatını taşıyor mu ona baktık. Üçüncü olarak da seçtiğimiz adayların yüzü gülüyor mu, kapısı çalınır mı, eli açık mı, bunlara baktık. Öyle ya, belediyenin kasasından herkes verir. Önemli olan misafirleri kapısını çaldığında onları ağırlayabilecek mi, diye baktık ve belirlediğimiz tüm adaylar için bu şartları gözettik. O yüzden Yenimahalle'de de Veysel Tiryaki kardeşimizi uygun gördük. 31 Mart'ta desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. Yakacık Köyü sakinlerinden bir seçmenin, "Belediye Başkanı olunca bizi unutma, sakın" sözü üzerine Özhaseki, "Sizi unutursam belediyecilik yapmış olabilir miyim. Sizi unutmuş olsam 1 kere seçildim diyelim, 2. defa seçilebilir miydim? Allah benim kaderimi belediyecilikten yana yazmış. Halkın oylarıyla 5 dönem belediye başkanı seçildim. Emin olun her başarılı işin başında iyi niyet var. Halkınızı seveceksiniz. Veysel Tiryaki'nin de benim de içimde iyi niyet var. Bizler, Ankara için adayız. Biz dersimize çalıştık. Ankara'ya ne hizmet edeceğimizi proje kitapçığına yazdık. 12 milyon 950 metrekare alana Millet Bahçeleri kuracağız. Biz bildiğimiz doğruları bu kitapçığa yazdık. Sizler imkan verirseniz biz, 5 sene boyunca bu kitapçığa yazdığımız her şeyi yapacağız" dedi.

"Ankara'ya yarından itibaren Gerede'den su gelecek" Yakacık Mahallesi seçmeniyle buluşan Özhaseki, Ankara'ya Gerede'den memba suyu getirdiklerinin müjdesini verdi. Özhaseki, "Yarından itibaren Gerede'den gelen memba suyunu Ankara'ya vereceğiz. Yalnız siz evlerinizin su depolarını kontrol ettirin. Kirlilik biriktiyse, suyunuz Gerede'den de gelse pis akabilir. Biz bu yolla su faturalarına yansıyan fiyatı yüzde 30 indirdik" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin ardından hız kesmeden çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Veysel Tiryaki, "Yenimahalle, 5 yıldır, 10 yıldır değil 30 senedir belediyecilik yapılmayan bir yer. Altındağ'da 15 yıldır ne yapacağım dediysem yaptım. Buraya benim 3. gelişim. Allah nasip eder de Mehmet Özhaseki Büyükşehire gelirse, bütün problemlerin daha siz söylemeden çözüleceğine söz veriyorum. Şehrin göbeğinde kendi haline bırakılmış; köy mü, şehir mi bilinmeden bırakılmış bir yer burası. 31 Mart'tan sonra hızlı, pratik bir hizmet alabilmeniz için öncelikle sizin desteğinizi bekliyorum" dedi.

Özhaseki ve Tiryaki, yapılan konuşmanın ardından Yakacık Mahallesi sakinlerinin dertlerini dinledi.