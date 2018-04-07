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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne doğru - VAN

AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne doğru - VAN

- Esnaf ve vatandaşların mitinge davet edilmesi - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün konuşması - AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun konuşmasıAK Parti Van 6. Olağan Kongresi'ne doğruVAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor.AK Parti İl Başkanlığı tarafından başlatılan hazırlık çalışmaları kapsamında çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlar mitinge davet edildi.AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Van 'da misafir etmenin büyük heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği her yerde 100 binler tarafından karşılandığını belirten Kayatürk, " Van 'da da böyle bir heyecan var. Van 'ın ayrıca bir vefa borcunu yerine getirmek gibi bir özelliği var. Çünkü Cumhurbaşkanımız her zaman Van 'a çok büyük önem verdi. 2002 yılından bugüne kadar Van 'a çok güzel yatırımlar getirdi. 2011 depreminden sonra Van 'ın yanına yeni bir Van kurdu." dedi.
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da kongre için tüm hazırlıkların yapıldığını ve bu kapsamda kentin bir çok noktasında ulaşım hizmeti vererek vatandaşları miting alanına taşıyacaklarını kaydetti.

İsaf Deprem Miting Alanı 

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