Aişe Nine 107 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

-SEÇEN'İN AİŞE NİNE İLE SOHBET ETMESİ

-AİŞE NİNE'NİN MUM ÜFLEMESİ

-AİŞE NİNE'NİN YAŞ PASTA KESMESİ

-NİNENİN KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFI



( NEVŞEHİR )- Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti NEVŞEHİR



- Nevşehir’de 108 yaşındaki Aişe Değerlier'e doğum günü kutlaması yapıldı. Değerlier, hayatında ilk kez doğum günü pastası kestiğini söyledi.



Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’nde oğlu Namık Değerlier ile birlikte yaşayan Aişe Değerlier 107 yaşında. 1911 doğumlu olan, 4 çocuk annesi Ayşe Değerlier için yaşı şerefine doğum günü kutlaması yapıldı Kutlamaya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de katıldı.

107 yılı geride bırakan Aişe Nine'nin sürpriz doğum günü pastasını Başkan Seçen hazırlattı. Başkan Seçen Aişe Nine'nin doğum gününü elini öperek kutladı. Aişe Nine de Başkan Seçen ve diğer konuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. Kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun kaldığını söyleyen Aişe Nine, hayatında ilk kez doğum günü kutlamasının yapıldığını belirterek, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.