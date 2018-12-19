Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aişe Nine 107 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

Aişe Nine 107 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ATİLLA SEÇEN'İN AİŞE NİNE İLE GÖRÜŞMESİ

Doğum Günü Doğum Günü Pastası Irak 

-SEÇEN'İN AİŞE NİNE İLE SOHBET ETMESİ
-AİŞE NİNE'NİN MUM ÜFLEMESİ
-AİŞE NİNE'NİN YAŞ PASTA KESMESİ
-NİNENİN KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFI

( NEVŞEHİR )- Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti NEVŞEHİR

- Nevşehir’de 108 yaşındaki Aişe Değerlier'e doğum günü kutlaması yapıldı. Değerlier, hayatında ilk kez doğum günü pastası kestiğini söyledi.

Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’nde oğlu Namık Değerlier ile birlikte yaşayan Aişe Değerlier 107 yaşında. 1911 doğumlu olan, 4 çocuk annesi Ayşe Değerlier için yaşı şerefine doğum günü kutlaması yapıldı Kutlamaya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de katıldı.
107 yılı geride bırakan Aişe Nine'nin sürpriz doğum günü pastasını Başkan Seçen hazırlattı. Başkan Seçen Aişe Nine'nin doğum gününü elini öperek kutladı. Aişe Nine de Başkan Seçen ve diğer konuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. Kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun kaldığını söyleyen Aişe Nine, hayatında ilk kez doğum günü kutlamasının yapıldığını belirterek, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı