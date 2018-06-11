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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ailesiyle tartışan genç evi ateşe verdi - ÇORUM

Ailesiyle tartışan genç evi ateşe verdi - ÇORUM

- Olayın meydana geldiği mahalle ve evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Gencin ambulanstaki tedavisi - Babanın tepkisiAilesiyle tartışan genç evi ateşe verdi - Çorum 'da psikolojik sorunları bulunan genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan genç, tedavisi için hastaneye kaldırıldıÇORUM (AA) - Çorum 'da psikolojik sorunları bulunan bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi Emir Ahmet Sokak'taki iki katlı evde ailesiyle yaşayan Oğuzhan K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı.Daha sonra anne ve babasını evden çıkaran genç, kapıyı kilitleyerek, içerisinde bulunduğu evin üst katını ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak Oğuzhan K'yi evden çıkardı. Daha sonra alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.Oğuzhan K, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlardan dolayı fenalık geçiren anne Fadime K'ye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Baba Mustafa K. ise oğluna ve polis ekiplerine tepki göstererek, "Bu çocuğun durumu belli. Bir çare bulamadınız. İlla ki bunun mu olması gerekiyordu." dedi.
Bıçakla yaralama suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Oğuzhan K'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.

Hastane Psikoloji Sabıka Kaydı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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