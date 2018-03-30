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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ailesinin evde yalnız bıraktığı 2 çocuk, yangında ölümden döndü

Ailesinin evde yalnız bıraktığı 2 çocuk, yangında ölümden döndü

Ambulansta çocuklara müdahale edilmesi

Hastane A Haber Irak 

-İtfaiyeden görüntü
-Vatandaş ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- Esenyurt'ta korkutan yangın İSTANBUL

- Esenyurt'ta çıkan yangında ailesi tarafından evde yalnız bırakılan 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yangın, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi hastaneye giden M.Ç. ve Ş.G.Ç. isimli 3 ve 5 yaşlarındaki 2 kardeş evde yalnız kaldı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde mutfakta çıkan yangın nedeniyle, duman bir anda tüm daireyi sardı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede Avcılar'dan ve Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yarı bodrum olarak geçen dairenin pencere önündeki koruma demirini kıran vatandaşlar ve itfaiye içerideki çocukları ambulans ekiplerine teslim etti. Çocukların içeriden kurtarılmasına yardım eden bir vatandaş ise o anları anlattı. Öte yandan çocukların ailesi evde yalnız bırakılması ise akıllarda soru işareti bıraktı.
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