Ailesinden ayrı olduğu iddia edilen şahıs babasının evini yaktı

-babanın açıklamaları



( GAZİANTEP ) Ailesinden ayrıl olduğu iddia edilen şahıs babasının evini yaktı- Kendi çıkardığı yangında kendisi yanıyordu- Şahıs, bir anda etrafını saran alevlerden güçlükle kurtularak, kendisini dışarı attı GAZİANTEP



- Gaziantep'te karısı ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan bir şahıs, girdiği bunalım sonucu kendisinin de yaşadığı babasının evini ateşe verdi. Şahıs alevlerden son anda kurtularak kendisini dışarı attı. İddiaya göre eşi ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan 27 yaşındaki Orhan Ç, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi Çakmak sokakta bulunan ve babasına ait 4 katlı evin en üst katında yangın çıkardı. Orhan Ç'nin, evde kimsenin bulunmadığı bir saatte yangın çıkardığı öğrenilirken, alevler ve çıkan duman nedeniyle balkona çıkarak, yardım istedi. "Yangın var" diye bağıran Orhan Ç'nin daha sonra ise güçlükle evden çıkarak, kendisini sokağa atmayı başardığı öğrenildi. dışarı çıkınca baygınlık geçiren Orhan Ç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, Orhan Ç'nin psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Orhan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SD-

