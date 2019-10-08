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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

-ambulansın evin avlusundan çıkması

Jandarma Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi Dere Yatağı 

--jandarma detay
--olay yeri incelemenin çalışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi genç, silah sesi duyan annesi tarafından dere yatağında yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olay, Keban yolu üzerine bulunan dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi F.G., (20) bugün habersiz bir şekilde evden çıktı. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile kendi imkanları ile yaptığı araştırmada F.G'ye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.
Ekipler çalışma yaparken öğle saatlerinde bahçeden silah sesi duyan anne olay yerine gittiğinde oğlunu yaralı halde buldu.Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilerek yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı genç, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede tabanca bulundu. Üniversite öğrencisi gencin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin sonucun otopsi sonrası belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor. (CK-HİV-Y)
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