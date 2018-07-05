Ailesi kayıp Yusuf için endişeli, aramaların devam ettirilmesini istiyorlar Haberi

-Yusuf’un fotoğrafları

-Ailenin gözyaşı dökmesi

-Annenin konuşması

-Babanın konuşması

-Ağabeyin konuşması

-Amcanın konuşması



( DİYARBAKIR )- Silvan’da kaybolduktan sonra İstanbul’da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz’ın ailesi, yetkililere çağrıda bulundu- Aile, aramaların kesilmeden Türkiye geneli yapılmasını istedi- Yusuf’un terör örgütü mensuplarınca da kaçılmış olabileceğini düşünen aile, çocuklarının sağ salim kendilerine ulaştırılmasını istiyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 5 gün önce hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ın İstanbul’da görüldüğü iddia edildi. Yetkililere çağrıda bulunan aile, Yusuf’un terör örgütü mensuplarınca da kaçırılabileceğini belirterek aramaların tüm Türkiye’de yapılmasına devam edilmesini istedi. Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 5 gün önce saat 05.00 sularında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan aile, çevredekilere haber vererek Yusuf’u aramaya koyuldu. Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verilmesinin ardından ekipler, köy çevresinde Yusuf’u arama çalışması başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Yusuf’un izine rastlanmazken, İstanbul’dan gönderilen bir görüntü, aileye umut oldu. İstanbul’da bir dükkanda görüldüğü iddia edilen Yusuf’un görüntüleri aileye izletildi. İlk başta hal ve hareketlerinden Yusuf olduğunu bildiren aile, daha sonra yüzün net olmaması nedeni ile ikilemde kaldı. Aramaların tüm Türkiye’de devam etmesini isteyen aile, Yusuf’un terör örgütü mensuplarınca da kaçırılma ihtimalinin olabileceğini kaydetti.

Aile, Yusuf'un dağa kaçırılmasından şüpheli Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kayıp Yusuf’un annesi Fatma Yılmaz, görüntülerin kendilerine ulaştığını ilk başta heyecanla onun olduğunu söylediklerini fakat daha sonra detaylı baktıklarında yüzünün net olmaması nedeni ile şüpheye düştüklerini söyledi.



Anne Yılmaz, “Aramaların durmasını istemiyoruz, tüm Türkiye’de aranmasını istiyoruz. Ona sesleniyorum, çık evine gel, hepimiz seni çok seviyoruz yanımıza gel bir an önce. Çocuğum dağa kaçırılmışsa onun bize teslim edilmesini istiyoruz. Biz Yusuf’un dağda olmasını istemiyoruz bize geri verilsin” dedi.

Baba Mehmet Şah Yılmaz da, ilk başta yüzünü de teşhis ettiklerini fakat daha sonra net olmadığını gördüklerini söyledi.



Baba Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz yüzünün net olmaması nedeni ile tereddütte kaldık. Kesin olarak bir şey diyemiyoruz yüzü net değil çünkü. Türkiye genelinde aramaların durmasını istemiyoruz. Arasınlar nerede olursa olsun bulup bize haber versinler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Eğer çocuğum dağa kaçırılmışsa ben bunu kabul etmiyorum, kesinlikle bize teslim edilmesini istiyoruz. Dağda da olsa bana getirsinler. Eğer kaçırılmışsa ben çok net söylüyorum getirsinler.” “Sevmediğin hiçbir şey yaptırmayacağız” Yusuf’un ağabeyi Bünyamin Yılmaz ise, kardeşi ile herhangi bir sıkıntılarının olmadığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Biz onunla konuşuyorduk herhangi bir şikayeti söz konusu değildi. Sorunumuz yoktu, düşmanımız yok, tartıştığımız bir gün bile yoktu. Bir sabah kalkık ve kardeşimin olmadığını gördük, 5 gün geçti üzerinden. Birileri götürdüyse, dağa kaçırıldığıysa, onu götürenlerin ellerini vicdanına koyması gerekiyor. Daha çocuk denecek yaşta benim kardeşim. Nerede olursa olsun bize getirilmesini canlı bir şekilde getirilmesini istiyoruz, artık takatimiz kalmadı. Evet işini sevmeme ihtimali var, sesleniyorum ona gelsin onun istemediği hiçbir şeyi zorla yaptırmayacağız. Ne istiyorsa gelsin onu yapsın. Bize ulaşsın artık.” Gözyaşları içerisinde yeğeninin bulunmasını isteyen amcası Veysi Yılmaz da, Yusuf’un Türkiye genelinde aranmasına devam edilmesini istedi. Amca Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz Yusuf’u bulamadığımız sürece onu aramak zorundayız. Yusuf’u Türkiye genelinde aramasını istiyoruz. Çünkü hepimiz çok perişan durumdayız, çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Yusuf neredeysen bir haber ver. Görüntülerde yüzünü teşhis edemedik, kesin bir şey söyleyemiyoruz. Dağa kaçırılma ihtimali var, binde bir ihtimal olsa bile bize bir şekilde getirilmesini istiyoruz, çocuğumuzu yanımızda istiyoruz. Çok perişan durumdayız.” (YRT-MP-Y)

