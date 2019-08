Ailesi ile geldiği Salda Gölü’nde can verdi

-Plajlardaki insanların toplanması.

( BURDUR )- Cesedi dünya rekoru denemesi yapan Derya Can' ın dalış ekibi çıkardı- Olaya şehit olan Derya Can cenazeye bakamadı, teknenin diğer ucunda bekledi BURDUR



- Burdur'un dünyaca ünlü Salda Gölü’nde balon simitle açılan bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Cesedi dünya rekoru denemesi yapan Derya Can' ın dalış ekibi çıkardı Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan (29), eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova’daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon Simit üzerine binerek göle açılan Hasan İlhan yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpırmaya başladı.

Bir süre sonra Hasan İlhan’ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan’ ın eşi sinir krizi geçirdi. 112 ekipleri genç kadını ambulansa götürdü. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Hasan İlhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda Gölünde da yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can' ın dalış ekibindeki dalgıçlar tarafından bulunup tekneye alınan Hasan İlhan’ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü. Görgü tanıığı Abdülkadir Yıldız “ Yanımızda balon simidin boş olduğunu gördük ne olduğunu biz de anlayamadık. Göl çok kalabalıktı çevredekiler de bağırmadı, biz olaya çok yakındık ne olduğunu biz de anlayamadık. Kıyıdakilerin bağırmasıyla boğulma vakasının olduğunu öğrendik" dedi.

Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda' da yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can' ın dalış ekibi Yeşilova Belediyesine ait sürat teknesi ile boğulmanın gerçekleştiği yere geldi. Uzman Dalgıç ekipleri boğulma yerine gelerek arama çalışması yaptılar. Kısa bir süre çalışma yapan dalgıçlar gölde boğulan Hasan İlhan'ın cansız bedenini buldular. Ceset, sahil kalabalık olduğu için gölün diğer yakasından çıkartılıp ambulansa konuldu. Derya Can cenazeye bakamadı. Tekneye alınan cansız bedene bakamayana Derya Can teknenin ucunda beklerken dalış ekibi cansız bedeni çıkartıp görevlilere teslim etti.