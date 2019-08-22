'Ailemi rejimin eline bırakacağıma ölürüm daha iyi' (2) - İDLİB İzle
"Ailemi rejimin eline bırakacağıma ölürüm daha iyi" (2) - İDLİB - Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyü - Çadır kuran siviler - Göç eden sivillerin eşyaları - İdlib 'in Marhatat köyünden Abdo Şehhad ile röportaj - İdlib 'in Hiş köyünden Nizar Ali ile röportajBeşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib 'in güneyinde ilerlemesi üzerine Suriye - Türkiye sınır hattına göç, çaresizlik içinde sürüyor. İdlib 'in Marhatat köyünden Abdo Şehhad da "Hava saldırılarına üç gün dayanabildik. Son günlerdeki kadar kuvvetli bombardımanla ilk defa karşılaştık." dedi. İdlib 'in Hiş köyünden Nizar Ali de "Yollar kaçmaya çalışan sivillerin araçlarıyla dolu. Her çadırda 5 - 6 aile kalıyor. Her şeye ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.Ali, rejim ve Rusya'nın, sivil yerleşim ya da cephe hattı ayrımı yapmaksızın saldırdığını söyledi.
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